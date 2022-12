Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme al ristorante: «Cenetta tra ex»

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a cena insieme in un ristorante di Bergamo. A rivelarlo è proprio lei sui social, pubblicando una storia su Instagram con la foto e la didascalia «Cenetta top tra ex». Nel locale avrebbero trovato anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, una coppia che invece è molto affiatata.

Michelle Hunziker a cena al ristorante insieme a Tomaso Trussardi

«Nel frattempo totalmente ignari i ragazzi hanno prenotato nello stesso ristorante» spiega ancora Michelle. Nelle ultime settimane la coppia Hunziker e Trussardi sembravano aver ripreso la loro relazione, sebbene con alcuni compromessi. Poi, avevano passato un weekend in montagna e i paparazzi li avevano scoperti insieme nel rientrare in casa. Probabilmente, secondo i fotografi avrebbero passato la notte insieme. «Mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da lei» aveva confessato poi lo stesso Trussardi.

Purtroppo, però, sembra che questo secondo tentativo abbia subìto un brutto naufragio. A confermare la rottura ci sarebbe quell’«ex» indicato nella didascalia della stessa Hunziker, ma si tratta pur sempre di voci di corridoio e di gossip come tante altre.

Cosa hanno detto i protagonisti sui social

Una delle voci smentita da più parti era per esempio quella che vedeva la Hunziker in un ritorno di fiamma con Ramazzotti, cosa mai avvenuta. In più, si deve ricordare che la Hunziker ha due figlie minori avute proprio dalla relazione con Trussardi, Celeste e Sole. Stando alle voci di corridoio – quindi tutte da confermare – Trussardi non riuscirebbe a perdonare il piccolo flirt con un chirurgo che Michelle avrebbe avuto la scorsa estate.

Stando ai ben informati, però, la coppia avrebbe iniziato ad allontanarsi già dai primi mesi del 2022. Quello che è certo è che la cena sembrerebbe essere andata molto bene e che Michelle si sia divertita molto.