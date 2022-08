Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sarebbero lasciati: l’indiscrezione

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini starebbero per lasciarsi. A dirlo è la rivista Chi, che ha rivelato anche quale potrebbe essere il prossimo interesse della Hunziker. La conduttrice è stata sposata prima con Eros Ramazzotti (da cui ha avuto una figlia, Aurora) e poi con Tommaso Trussardi. La storia con il rampollo della maison di moda e profumeria si è spenta dopo 10 anni di matrimonio. I due avevano quindi diffuso un comunicato congiunto. Qui avevano fatto sapere che sarebbero rimasti in ottimi rapporti, anche per le questioni legate alle figlie. Poi, Michelle aveva conosciuto l’ex gieffino Giovanni Angiolini.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non stanno più insieme?

La notizia dell’unione tra Giovanni e Michelle era arrivata dai paparazzi, che li avevano scoperti a uscire insieme. Durante la passeggiata, non erano mancate le effusioni secondo le macchine fotografiche… Ora, a circa un mese da quella passeggiata, la rivista di gossip avrebbe svelato un’altra verità. Pare che al centro delle attenzioni di Michelle ora ci sia un medico, conosciuto grazie alla figlia Aurora e originario della Sardegna.

A rivelarlo alla testata giornalistica sarebbero state fonti vicine alla conduttrice non meglio specificate. In ogni caso, sempre i paparazzi si erano accorti che Michelle e Giovanni si erano allontanati. La cosa aveva lasciato di stucco gli amanti del gossip, perché non ci sarebbero motivi per un allontanamento.

Michelle Hunziker, cosa dicono i rumors

Secondo i rumors, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sarebbero accorti che la storia tra di loro non funzionava. Altri rumors non parlano del medico sardo, ma di un resort della Franciacorta dove la conduttrice starebbe passando qualche giorno di vacanza.

Niente di male, ma c’è un ma. Il resort sarebbe vicino a Eros Ramazzotti, l’ex marito di Michelle. Che ci sia un ritorno di fiamma tra di loro? È ancora presto per dirlo.