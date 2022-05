Michelle Hunziker, fuga d’amore a Parigi con Giovanni Angiolini: le foto

Dopo la fine del suo secondo matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha trovato in Giovanni Angiolini un nuovo amore: da tempo correva voce che i due si stessero frequentando senza che né uno né l’altra confermasse o smentisse, ma le ultime foto scattate a Parigi parlano da sé e avvalorano i rumors circolati.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini a Parigi

Gli scatti sono stati pubblicati dal settimanale Chi e immortalano la coppia nella città dell’amore mentre, tra giri turistici e spettacoli teatrali, si gode due giorni di spensieratezza. I due sono infatti partiti venerdì e, dopo essersi dati appuntamento in un hotel del centro (sono giunti in Francia separatamente) e aver visitato la Tour Eiffel, hanno assistito ad uno spettacolo al Moulin Rouge prima di fare rientro in Italia. Mano nella mano e scambiandosi baci, abbracci e tenerezze, nelle fotografie si mostrano felici e spensierati.

La frequentazione tra la showgirl italo svizzera e l’ortopedico sardo è iniziata qualche mese fa. Le prime foto insieme li ritraevano in Sardegna mentre si scambiavano un bacio con la mascherina, poi sono stati sorpresi in un hotel di Milano due settimane prima e, infine, nella loro fuga a Parigi. “I due appaiono sorridenti e felici. Giovanni molto sicuro di sé, Michelle molto più espansiva del solito. Sembrano una coppia consolidata, proiettata verso il futuro” ha commentato il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Michelle Hunziker: “Credo nell’amore, mi piace buttarmi”

Intervistata dalla stessa rivista in passato, Michelle aveva così descritto se stessa e la sua situazione sentimentale: “Mi piace buttarmi, bruciarmi, investire nei sentimenti. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore, perché fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono “Ho sofferto, mi chiudo”, fanno una vita sacrificata. Io mi innamoro, brucio, certo la caduta è terrificante, ma poi mi rialzo“.