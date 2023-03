Michelle Hunziker interviene dopo le affermazioni su Eros Ramazzotti a Felicissima Sera

Michelle Hunziker interviene sui social dopo le affermazioni su Eros Ramazzotti fatte durante la trasmissione Felicissima Sera di Pio e Amedeo, chiarendo la situazione.

Michelle Hunziker chiarisce le frasi su Eros Ramazzotti a Felicissima Sera

La conduttrice, con l’ironia che la contraddistingue, aveva risposto ad una provocazione dei due conduttori sull’ex consorte. Pio e Amedeo le avevano infatti chiesto se con lui, nei momenti di singletudine, fosse capitato un ritorno di fiamma: «Un richiamino non lo avete mai fatto?». «Ogni tanto sì, per educazione…», ha risposto la Hunziker che, subito dopo è scoppiata in una gran risata e ha aggiunto: «Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato». Una battuta che in molti non hanno capito e che ha scatenato una bufera di polemiche sui social, tanto che la donna ha deciso di intervenire per chiarire la situazione.

Era solo autoironia

Nonostante la conduttrice abbia subito smentito le sue affermazioni e abbia lasciato intendere di aver risposto ironicamente, molti utenti social e diversi giornali hanno voluto assegnare a questa battuta un significato diverso, tanto che la Hunziker ha voluto chiarire la situazione sul suo profilo Instagram. In una serie di storie, la conduttrice ha sottolineato che le sue intenzioni erano assolutamente ironiche e si è scagliata contro i titoli di alcuni quotidiani affermando che le sue parole sono state utilizzate come clickbait.

“Sapete che cos’è un clickbait? Il clickbait è un contenuto web che ha la principale funzione di spingere le persone a cliccare su una notizia affinché si possa avere un grande rendimento pubblicitario. Ovviamente per i giornali online è propedeutico per ottenere più pubblicità possibile», ha commentato. Per poi ribadire: «Ragazzi, non prendiamoci troppo sul serio, io continuerò ad essere la persona ironica e autoironica che sono sempre stata, perché non è che mi censuro perché ho paura dei clickbait… Consiglio a chi mi sta ascoltando di andare a verificare la veridicità di una notizia, se vi interessa davvero. Lo dico perché così saprete come sono andate le cose».