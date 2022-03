Michelle Hunziker bacia un altro: chi è Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker ha un nuovo amore. Almeno così titola Bunte, settimanale tedesco che si occupa di attualità e gossip, pubblicando le foto di un bacio tra la conduttrice e Giovanni Angiolini. Sono trascorsi 2 mesi dalla fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, relazione durata 11 anni, dalla quale sono nate due figlie, Celeste e Sole. La coppia aveva annunciato la fine del matrimonio lo scorso 18 gennaio, con una nota congiunta. E Michelle Hunziker, ora, sembra aver trovato un nuovo amore, almeno a giudicare dalle foto del bacio, in cui però la showgirl indossa una mascherina nera. Ma per Bunte, da oggi in edicola, non ci sarebbero dubbi: è nata una nuova storia d’amore.

Chi è Giovanni Angiolini, baciato da Michelle Hunziker dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi



Giovanni Angiolini, classe 1981, nato a Sassari, è medico chirurgo specializzato in ortopedia, che si è fatto conoscere dal grande pubblico, nel 2015, come concorrente della quattordicesima edizione del Grande Fratello. Nella Casa, però, è rimasto solo 22 giorni per motivi di lavoro. Tanto è bastato per fargli conquistare il titolo di “medico sexy della tv”, confermato poi dal suo arrivo su Rai2 con la rubrica Dottor G nella trasmissione I Fatti Vostri. Ha partecipato anche al programma Buonasera Dottore in onda su Tv2000. A giugno 2020 ha pubblicato il libro Il mio metodo wellness. I quattro pilastri per un corpo sano, tonico e senza dolori. Nella sua vita sentimentale, dopo un legame di tredici anni con la stessa compagna, ha avuto relazioni con l’influencer Giulia Salemi e con la modella e coach fitness spagnola Nieves Bolós. Durante il reality, ha avuto una breve storia con Mary Falconieri, con lui nella Casa.

Le dichiarazioni di Michelle Hunziker sulla fine del matrimonio con Tomaso Trussardi



Michelle Hunziker, nei giorni scorsi, intervistata dal settimanale Chi, aveva parlato, per la prima volta, della separazione con Trussardi: «Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo. Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene».

Di amori, nuovi e passati, si era parlato anche dopo lo show di Canale 5 Michelle Impossible, che, nella prima puntata, ha visto l’ospitata dell’ex marito Eros Ramazzotti con tanto di bacio.