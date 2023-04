Michele Torpedine: età, biografia, moglie e carriera del batterista e produttore

Michele Torpedine, noto produttore discografico, batterista e manager musicale conosciuto in ambito internazionale, è nato a Minervino Murge il 12 maggio 1952 ma da piccolissimo si trasferì a Bologna con la sua famiglia. Conosciuto fuori dai confini come Michael Torpedine, ha iniziato la carriera facendo il batterista di Orietta Berti, Iva Zanicchi e Gino Paoli e negli anni Ottanta ha cominciato a collaborare con un’agenzia di spettacolo di Bologna per la quale ha curato l’immagine di alcuni grandi artisti tra cui Lucio Dalla, Loredana Bertè e Francesco De Gregori.

Michele Torpedine: biografia e carriera

Nella sua carriera di manager musicale si è occupato anche dell’organizzazione di importanti tour come America di Gianna Nannini, mentre in qualità di produttore discografico ha portato al successo numerosi artisti italiani come Zucchero, Luca Carboni, Gino Paoli, Pino Daniele, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, Andrea Bocelli e Giorgia, dalla quale si è staccato dopo la vittoria a Sanremo nel 1995.

Una brillante carriera quella di Torpedine, che è stato anche produttore esecutivo di diversi album di Zucchero tra cui Rispetto, Blue’s, Oro incenso e birra e Miserere. Con Zucchero, inoltre, nel 1989 creò un gruppo, Adelmo e i suoi Sorapis, di cui fanno parte anche Dodi Battaglia, Maurizio Vandelli, Fio Zanotti e Umberto Maggi. Nel 1990 organizza uno straordinario evento musicale all’interno del Cremlino, trasmesso dalla RAI in diverse nazioni del mondo, che vede Zucchero come il primo artista in assoluto ad esibirsi nella sede principale del governo russo. Dopo qualche anno il sodalizio con lui si scioglierà ma Torpedine non si allontana dall’attività di produttore.

Produrrà infatti gli album di Andrea Bocelli, per il quale si occupa anche dell’organizzazione di numerosi eventi nazionali e internazionali come il concerto benefico Michael Jackson & Friends, tenuto a Monaco di Baviera.

La sua ultima scommessa musicale con Il Volo

La sua ultima scommessa musicale è stata con il trio Il Volo, che Torpedine ha lanciato al Festival di Sanremo nel 2015 contribuendo al loro successo anche in America. Della sua vita privata si conosce molto poco, non è mai stato sposato e non ha figli e come ha dichiarato in qualche occasione: «Ho sposato la musica. Forse il brutto verrà dopo, quando ti volterai e non troverai nessuno. Ma al momento mi va bene così».