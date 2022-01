Michele Riondino chi è: carriera e vita privata del protagonista di Un’avventura stasera su Rai3

Una serata all’insegna del romanticismo e della grande musica. Stasera 4 gennaio, in prima tv alle 21,20 su Rai3, andrà in onda Un’avventura, film di Marco Danieli con Michele Riondino e Laura Chiatti. Una storia d’amore che affronta momenti gioiosi e attimi difficili, cui filo conduttore sono le canzoni intramontabili di Lucio Battisti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Un’avventura, trama e cast del film stasera 4 gennaio 2022 su Rai3

La storia di Un’avventura parte dalla Puglia degli Anni 70 e si concentra su Matteo (Michele Riondino) e Francesca (Laura Chiatti). Lui è innamorato della sua amica, ma la ragazza vede la vita di paese come un impedimento per il suo futuro. La donna vanta infatti un animo ribelle e vuole inseguire il suo sogno fatto di libertà ed emancipazione in giro per il mondo. Per questo parte, mentre Matteo resta in Paese a scrivere canzoni, coltivando il suo desiderio di sfondare nel mondo della musica.

Dopo quattro anni di lontananza, Francesca torna a casa. Quando Matteo la incontra di nuovo, però, scopre di non avere di fronte la stessa donna che aveva conosciuto un tempo. Non è più la bambina che ricordava, ma una donna indipendente e bellissima, che non fa altro che riaccendere la passione del ragazzo, ancora innamorato di lei. Per questo decide di riconquistarla ad ogni costo, stavolta per starle sempre accanto e non perderla più. Francesca, però, non ha perso il suo carattere irrequieto e a tratti sfuggente, e pertanto sarà molto restia nell’aprire nuovamente il suo cuore. Nel cast del film anche Valeria Bilello, Alex Sparrow e il vincitore di Sanremo 2020 Diodato, che qui interpreta un produttore discografico.

Michele Riondino, carriera e vita privata del protagonista di Un’avventura stasera 4 gennaio 2022 su Rai3

Michele Riondino, carriera professionale

Classe 1979, Michele Riondino è nato a Taranto il 14 marzo e ha iniziato i suoi studi nel mondo della recitazione in Puglia. Si è poi trasferito a Roma per frequentare l’Accademia nazionale d’arte drammatica, dove ha preso parte ad alcune rappresentazioni teatrali. L’esordio televisivo è poi giunto nel 2003 grazie a Distretto di Polizia dove ha recitato per tre stagioni fino al 2005. Sempre nel 2003 ha fatto il suo debutto sul grande schermo, facendo parte del cast di Uomini & Donne, amori & bugie di Eleonora Giorgi.

Nel 2012 ha poi ottenuto il ruolo da protagonista della serie il giovane Montalbano, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. In parallelo, ha proseguito con la sua attività a teatro, portando in scena La vertigine del Drago con supervisione di Andrea Camilleri. Fra i suoi lavori più recenti, oltre a Un’avventura, anche il film per la tv La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata e la miniserie La guerra è finita. Nel corso della sua ancor giovane carriera, Michele Riondino ha ottenuto cinque nomination ai Nastri d’Argento, vincendo nel 2010 per Dieci inverni, e una ai David di Donatello per la sua performance come protagonista di La ragazza del mondo.

Michele Riondino, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera personale, Michele Riondino è legato a Eva Nestori, make up artist che ha conosciuto sul set de Il giovane Montalbano. La coppia ha due figlie, Frida (2014) e Irma (2020). L’attore ha un profilo Facebook con poco più di 57 mila follower, dove pubblica momenti personali assieme a scatti della sua carriera professionale.