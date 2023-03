Michele Mirabella: età, moglie, figli, dove vive e biografia del conduttore televisivo

Michele Mirabella è nato a Bitonto il 7 luglio 1943. É un regista, attore, conduttore televisivo e radiofonico e autore televisivo. Ha legato il suo volto alla popolare trasmissione Elisir, ma la sua carriera parte da lontano e dal teatro.

Chi è Michele Mirabella

Iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari dopo la maturità classica, ben presto capisce di non aver fatto la scelta giusta. Un giorno, come ha raccontato in un’intervista, si imbatte in una lezione di letteratura italiana su Machiavelli e ne rimane folgorato, decidendo poi d’iscriversi a Lettere e Filosofia. La letteratura gli apre anche il mondo del teatro: comincia a seguire il Centro Universitario Teatrale di Bari, di cui diventerà il regista, e completerà i suoi studi con una tesi sul teatro di Luigi Pirandello. Dopo gli studi universitari decide di trasferirsi a Roma, dove ha sempre vissuto e lavorato. Ha due figlie, Margherita e Marta, e attualmente è separato.

La carriera tra teatro e televisione

La sua carriera teatrale lo porta a firmare la regia di oltre cinquanta spettacoli portando in scena Goldoni, Plauto, Aristofane, Brecht, Shakespeare, Pirandello, Machiavelli, Sciascia, De Filippo e i più grandi autori contemporanei, italiani ed internazionali. É stato anche regista di opere liriche mentre in televisione diviene celebre al timone del programma di medicina Elisir su Rai 3, che presenta dal 1996. La trasmissione dedicata al benessere ed alla medicina riscuote un grande successo di pubblico. Mirabella, con la sua leggerezza ed ironia, affronta, con l’aiuto di medici, tematiche relative alla salute trasformandole in argomenti di intrattenimento.

Ma diverse sono stati i programmi che ha scritto e condotto: Aperto per ferie con Toni Garrani così come trasmissioni quali Ricomincio da due di Raffaella Carrà, Ciao Week End con Magalli, TGX e Stasera mi butto. Dal 2006 al 2010 conduce il talk show del mattino di Rai 3 Cominciamo bene estate e dal 2012 conduce la striscia quotidiana Buongiorno Elisir.

La sua carriera lo ha portato anche sul grande schermo. Mirabella ha interpretato molti film tra cui Non chiamarmi Omar, Ladri di futuro, Vediamoci chiaro, Acqua e sapone, Fantozzi subisce ancora e Ricomincio da tre. Ha scritto inoltre scritto tre libri: La più bella del viaggio, Lo spettatore Vitruviano e Cantami, o mouse.