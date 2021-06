Michele Merlo, in arte Mike Bird, non ce l’ha fatta. Nella tarda serata del 6 giugno il cantante 28enne ex concorrente di Amici è morto all’Ospedale Maggiore di Bologna dove era ricoverato dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. Le sue condizioni erano apparse gravissime dopo il delicato intervento al quale era stato sottoposto. «Michele», si legge in una nota della famiglia, «si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al Pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione».

Morte di Michele Merlo: la famiglia smentisce la fake news sui vaccini

La famiglia ha smentito categoricamente che a scatenare l’emorragia cerebrale sia stata una dose di vaccino anti-Covid, una fake news circolata sui social.

Morte di Michele Merlo: quando partecipò ad Amici

Michele Merlo ottenne il successo grazie al talent di Maria de Filippi Amici nel 2017. Si presentò con il nome d’arte Mike Bird. Originario di Marostica, in provincia di Vicenza, aveva partecipato ai provini per la decima edizione di X Factor. Ma è con Amici che arriva alla popolarità anche grazie ai battibecchi con il coach Morgan (che lasciò il talent prima della fine). Nel 2020 provò ad accedere alle selezioni di Sanremo Giovani senza successo.