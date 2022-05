Michele Merlo, il padre: “Vittima di malasanità, poteva salvarsi e guarire in sei mesi”

A distanza di un anno della morte di Michele Merlo, il padre dell’artista si è detto certo che il figlio poteva essere salvato se ci fossero state più attenzione e tempestività nei soccorsi. Ha infatti spiegato le ragioni che l’hanno portato a ritenere Mike, stroncato da una leucemia fulminante, una vittima di malasanità.

Michele Merlo, il padre: “Poteva salvarsi”

Nell’intervista che andrà in onda nella puntata di Verissimo di sabato 21 maggio 2022, l’uomo ha affermato che ciò che è successo a Michele è frutto di una sanità che non funziona più. “Il sistema ha subito dei tagli importanti e questo porta continuamente a situazioni drammatiche. I medici legali sostengono che bastava un esame del sangue per salvarlo”, ha evidenziato. Se la leucemia fosse stata diagnosticata in tempo, ha continuato, si sarebbe salvato e avrebbe avuto una probabilità dal 77% all’89% di guarire dalla malattia in circa sei mesi.

Gli stessi Carabinieri dei Nas che hanno condotto l’indagine avviata dalla Procura di Vicenza sulla sua morte hanno ritenuto che la diagnosi sia arrivata troppo tardi e che i medici che lo visitarono siano stati troppo superficiali.

Michele Merlo, il padre: “Era un romantico ribelle”

Domenico ha poi fornito un ritratto del figlio descrivendolo come un ragazzo che non esitava ad ascoltare i suoi suggerimenti nonostante a volte fosse un po’ severo: “Con lui ero un po’ duro perché provengo da una carriera militare, però nonostante tutto ascoltava i miei consigli. Con la mamma invece si apriva molto, a lei raccontava anche le cose più intime”. Giovane sportivo e che non aveva mai avuto problemi di salute, lo ha definito un grande artista incompreso e un po’ burbero: “Era un romantico ribelle, forse questo mondo non era per lui perché era troppo sensibile”.

Ha infine reso noto che, il 6 giugno, Mike Bird – così era conosciuto il ragazzo dopo la sua partecipazione ad Amici – verrà ricordato allo stadio comunale di Rosà: “Con tanti amici e l’aiuto della Nazionale Cantanti proveremo a ricordarlo attraverso la musica e il gioco. Vogliamo sempre celebrarlo e sostenere anche gli artisti che non hanno la possibilità di emergere”.