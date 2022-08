Michele Martignoni, chi è il nuovo amore di Asia Argento

Nuova fiamma per Asia Argento, spunta il nome di Michele Martignoni come suo compagno per l’estate. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa probabile love story.

Michele Martignoni e Asia Argento insieme al mare: ecco dove sono stati beccati

Asia non nasconde la sua nuova relazione, anzi tra uno scatto e l’altro mostra una certa complicità con un giovane uomo, che era sconosciuto fino a pochi giorni fa. Tuttavia, ora è stata rivelata la verità, è stata la stessa Asia a farlo taggando Michele Martignoni su Instagram nelle sue foto al mare. Probabilmente, l’obiettivo dell’attrice era proprio quello di far sapere al mondo la sua ritrovata felicità.

Inoltre, queste vacanze “in famiglia” con Michele Martignoni e Anna Lou Castoldi, la figlia avuta con Morgan, hanno dato a molti l’impressione che la loro sia una relazione già consolidata. In effetti, sembra proprio che Asia abbia sentito l’esigenza di non tenere più la relazione nascosta visto che si è mostrata ai suoi follower sui social in splendida forma, intenta a godersi appieno i momenti di relax e svago al mare.

Chi è il nuovo amore della bad girl italiana?

Lontano dal mondo del cinema e dello spettacolo, Michele Martignoni è originario di Roma ed è famoso per essere uno dei massimi campioni italiani di MMA, sport da combattimento che consiste nell’utilizzo di più arti marziali. Giovanissimo, ha 26 anni e i suoi combattimenti e le sue gloriose vittorie gli sono già valsi un soprannome che è tutto un programma: The Italian Thunder, ovvero “il tuono italiano”. In realtà tra Michele e Asia c’è una bella differenza di età ma non sembra rappresentare un problema. Infatti, l’attrice ha 46 anni, raggiungerà 47 il prossimo 20 settembre, lui ne ha venti in meno. Come summenzionato, ciò non sembra essere un problema, anzi dalle foto presenti sui social sembra che la coppia sia molto affiatata.