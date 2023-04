Michele, chi è il cantante: età, moglie, figli, canzoni e vero nome

Michele, pseudonimo di Gianfranco Michele Maisano, è un cantante italiano nato il 22 giugno 1944 a Vigevano. Ha partecipato al Festival di Sanremo due volte, nel 1970 con L’addio e nel 1972 con Forestiero.

Michele: biografia e carriera del cantante

Dopo aver inciso il suo primo 45 giri a 14 anni ed essersi esibito in numerosi locali durante il suo percorso scolastico, nel 1963 ha partecipato al girone B del Cantagiro vincendolo con Se mi vuoi lasciare. Il disco ha ottenuto un notevole successo ed è arrivato in prima posizione per nove settimane, facendo diventare l’omonimo singolo il brano più noto del cantante. Tra le altre canzoni famose di Michele si citano Ridi, Ti ringrazio perché, Dite a Laura che l’amo (cover di Tell Laura I Love Her), e Soli si muore (cover di Crimson and clover dei Tommy James and the Shondells). Da citare il fatto che Fabrizio De André, nell’album La buona novella del 1970, ha ricordato come Michele, assieme all’autore bolognese Corrado Castellari, abbia avuto un’idea per la musica de Il testamento di Tito.

Dopo aver inciso l’album Vivendo cantando (1971), in cui ha presentato canzoni scritte da cantautori come Sergio Endrigo, Francesco Guccini, Bruno Lauzi, Roberto Vecchioni, Enzo Jannacci e Luigi Tenco, nel 1980 ha dato vita alla sua prima orchestra spettacolo esibendosi nei locali da ballo italiani e ottenendo grandi consensi. Negli anni duemila ha collaborato spesso con l’orchestra Dina Manfred, personalità poliedrica che varia dal melodico italiano, allo standard jazz, al latino americano, e partecipato a diverse trasmissioni televisive come Superclassifica Show su Canale 5 e Ci vediamo in TV su Rai 2. Ha anche interpretato il Ragionier Bruni nella seconda e nella quarta serie di Carabinieri.

Dal 2016 è ospite fisso nel programma MilleVoci di Gianni Turco, visibile in tutta Europa sulla piattaforma Sky e sul digitale terrestre in Italia. Oltre ad esibirsi con brani del suo repertorio passato, Michele presenta anche composizioni inedite.

Michele: moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Michele Maisano è sposato, dal 26 giugno 2005, con Cristina Bertone. In occasione del matrimonio ha scritto per la moglie la canzone Perché ti amo. Parlando di lei in un’intervista dello scorso anno ha dichiarato: «Mi accompagna sempre. Siamo sposati da 17 anni, ma stiamo insieme da 27 anni». I due hanno aperto un bed and breakfast nell’oasi verde di Carcare, comune di poco più di 5 mila abitanti della provincia di Savona. Non è noto se la coppia abbia figli.