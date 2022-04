Michele di Mauro, chi è: moglie e film dell’attore e regista italiano

Attore, doppiatore e regista teatrale italiano, Michele Di Mauro ha all’attivo numerosi ruoli in film e fiction italiane: vediamo chi è, quali sono state le esperienze più significative della sua carriera e cosa si sa di sua moglie.

Chi è Michele Di Mauro

Nato nel 1960 e dedicatosi al palcoscenico, la sua grande passione, sin dalla più giovane età, nel 1980 ha iniziato a collaborare con una serie di prestigiosi teatri tra cui il Teatro Stabile di Torino, il Gruppo della Rocca, il Teatro Settimo e lo Stabile di Palermo. Negli anni Novanta, dopo aver dedicato al teatro buona parte della sua carriera, ha deciso di cimentarsi anche con il cinema collaborando spesso con il regista Marco Ponti.

Dopo il debutto con il film di Gianluca Maria Tavarelli Portami via (1994), ha recitato ne Il partigiano Johnny (2000) e in Ravanello pallido (2001) prima di prestare la sua voce al personaggio di Moud nel lungometraggio di animazione Aida degli alberi (2001). A fianco dell’attività cinematografica e teatrale, che ha compreso ruoli anche in fiction come Le stagioni del cuore, Non uccidere, L’allieva, I delitti del BarLume e Studio Battaglia, ha lavorato spesso anche in radio conducendo vari programmi accanto a Ermanno Anfossi, Germana Pasquero e Andrea Zalone.

Nel 2021 per Ad Alta Voce, ha letto Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese mandandolo in onda su Rai Radio 3.

Quanto infine al doppiaggio, ha prestato la sua voce ai seguenti personaggi:

John Turturro in Slipstream – Nella mente oscura di H.

Ron Silver in The Ten

Johnny Knoxville in Grand Theft Parsons

Peter Stormare in Spun

Craig Sheffer in Swarm – Minaccia dalla giungla

Tiny Lister in Van Helsing – Dracula’s Revenge

Varie voci in Doraemon

Edward in Camp Lazlo

Michele Di Mauro: la moglie

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno informazioni data la riservatezza dell’attore. Non si sa dunque, né è deducibile qualcosa dai propri profili social su cui posta prevalentemente contenuti legati alla sua professione, se sia sposato, fidanzato oppure ancora in cerca dell’anima gemella.