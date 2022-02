Michele Bravi e Tananai: il botta e risposta social e l’Inverno del sesso occasionale

Sanremo non è solo polemiche, colpi bassi e stilettate (l’ultima quella lanciata da Davide Maggio a Emma per le sue calze a rete), ma anche attestati di stima. Come quello rivolto da Michele Bravi a Tananai o quello di Blanco nei confronti dei Gianni Morandi.

LEGGI ANCHE: Com’è cambiata la nostra percezione sull’Eurovision

Blanco: «Vorrei essere come Gianni Morandi»

Blanco , trionfatore della 72esima edizione del Festival con Mahmood e la loro Brividi, ha confessato la sua stima per Gianni Morandi arrivato terzo con la sua Apri tutte le porte dietro a Elisa: «Voglio diventare come Gianni Morandi», ha detto il cantante bresciano tra gli applausi.

La foto virale di Blanco e Morandi nel backstage di Sanremo

Per non parlare dello scatto nel backstage con il 19enne che prende in braccio il cantante bolognese, foto postata da quest’ultimo su Instagram.

Michele Bravi e lo scambio con Tananai pubblicato su Twitter

Un altro attestato di stima è arrivato via Twitter da Michele Bravi a Tananai, ultimo classificato con la sua Sesso Occasionale ma campione di ironia sui social. Bravi, che al Festival si è classificato quarto con la canzone L’inverno dei fiori, ha pubblicato alcuni messaggi audio che si è scambiato con Tananai.

Una vera e propria dichiarazione d’amore la sua. Parlando delle persone che potrebbe amare per il resto della sua vita, Michele Bravi dice a Tananai: «Nel cast di Sanremo hai vinto tu come uomo della mia vita». «Grazie, anche tu saresti un bell’uomo della mia vita», la risposta immediata di Tananai.

E come poteva lanciare il tweet Michele Bravi se non unendo i titoli delle loro due canzoni? È nata così L’inverno del sesso occasionale che ha letteralmente mandato in visibilio i fan. Il tweet ha conquistato quasi 22 mila like.