Michela Persico e Rugani derubati due volte in un mese: lei era sola col figlio

«Ero a casa da sola con Tommaso, il nostro bimbo di due anni, perché come sempre dopo le partite Daniele si ferma a dormire nell’hotel della Juventus alla Continassa. Tommaso aveva la febbre e così quella sera ho chiesto al mio compagno di non spegnere il cellulare. Intorno alle 3 del mattino ho sentito la porta di casa aprirsi». Così ha iniziato il suo racconto Michela Persico. Lei e Rugani sono stati derubati per la seconda volta in un mese. In più, questa volta la donna era sola in casa con il figlio minorenne.

Michela Persico e Rugani derubati di nuovo

«Subito ho pensato a una sorpresa di Daniele. Ma pochi attimi dopo mi sono resa conto che non era lui e che qualcuno si era introdotto nel salone e stava spostando degli oggetti. Ho immediatamente preso in braccio mio figlio e, non avendo le chiavi per chiudermi in camera, ho telefonato a Daniele e lui a sua volta ha chiamato la polizia. I ladri, però, non se ne andavano e così, d’istinto, ho acceso le luci della casa. Fortunatamente a quel punto sono scappati via. E poco dopo è arrivata la polizia» ha spiegato l’influencer.

Poi, una seconda volta, con le stesse modalità, dopo la partita di lui con il Verona. «Ero sempre sola in casa con mio figlio. Anche l’orario era più o meno lo stesso, intorno alle 3 del mattino. Stavolta, però, appena hanno provato a scassinare la porta è scattato l’allarme e se ne sono andati. Ma non è stato comunque piacevole. Tutt’altro» confessa la donna.

La denuncia alle testate giornalistiche

La donna ha raccontato la sua esperienza alla testata giornalistica La Gazzetta dello Sport. «Stiamo cercando una nuova casa, sempre in centro. Qui non ci sentiamo più a nostro agio, dopo due episodi spiacevoli. Brutte esperienze che non ci fanno cambiare idea su Torino. Siamo innamorati di questa città e speriamo di viverci il più a lungo possibile» ha concluso l’influencer.

La polizia le hanno anche consigliato di installare delle telecamere di videosorveglianza.