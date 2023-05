Michela Murgia al Salone del Libro: «Sono viva, non trattatemi come un monumento»

Michela Murgia, presente al Salone del Libro 2023 per la presentazione del suo ultimo romanzo Tre ciotole (Mondadori), con in tasca la consapevolezza di chi sa che cosa vuole e che cosa non vuole dalla sua vita personale e professionale, stupisce ancora una volta con una frase che richiama la dignità della persona: «Non trattatemi come un monumento, sono ancora viva». Parole, come riportato dal Corriere, pronunciate durante la seconda mattina del Salone del Libro 2023, alle quali ha aggiunto: «quando l’oncologo mi ha dato la notizia del tumore, senza mai definirlo come tale, ero sotto morfina. Qualsiasi cosa mi avesse detto sarebbe stata bella (ironizza). Interiorizzare che è una cosa che fa parte di me mi ha dato la sensazione di poterla gestire. Sono una manica del controllo. La cura è un patto tra me e la malattia».

Michela Murgia protagonista al Salone del Libro 2023

La scrittrice ha affrontato diversi argomenti, parlando anche del suo matrimonio: «Sposo l’uomo che amo e che mi ama, ma ci amavamo anche prima. non abbiamo mai sentito la necessità di ufficializzare. Ci sposiamo perché lo Stato prevede che sia un congiunto a prendere le decisioni per me quando sarà il momento. La mia però è una famiglia queer, dove non ci sono ruoli pre definiti, le responsabilità sono fluide. Sembra strano in Italia perché qui siamo molto indietro, ma in altri Stati la riflessione è iniziata da tempo». Come riportato dal quotidiano, non sono mancate parole per il Governo: «Ribadisco che è un governo fascista. Ma cosa vi aspettate? Che il fascismo bussi alla porta con la camicia nera e con l’olio di ricino? Questo è un governo che porta via i figli alle madri».