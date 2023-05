Michela Murgia, chi fa parte della sua famiglia queer

Nell’intervista in cui ha annunciato di avere un carcinoma renale al quarto stadio e pochi mesi di vita, la scrittrice Michela Murgia ha detto di essere prossima al matrimonio e di aver comprato casa a Roma, con dieci letti, per la sua «famiglia queer». Chi ne fa parte? Lo ha spiegato oggi il Corriere della Sera.

Lorenzo Terenzi, il futuro sposo

«Sposo un uomo, ma poteva anche essere una donna», ha detto Murgia al quotidiano. La scrittrice sposerà Lorenzo Terenzi, classe 1988, attore e regista oltre che autore e musicista. Nato a Firenze, si è diplomato al Teatro Stabile di Genova. Attivo soprattutto a teatro, nel 2017 è stato assistente alla regia di Veronica Cruciani in Quasi grazia, spettacolo di Marcello Fois con Michela Murgia nel ruolo di Grazia Deledda. Al cinema ha recitato in Mi fanno male i capelli, Ho bisogno di te e Il colore nascosto delle cose. Ha lavorato anche in tv e pubblicità. Murgia è stata sposata dal 2010 al 2014 con il graphic designer Manuel Persico, originario di Bergamo.

Gli altri membri della famiglia allargata

Tra gli altri membri della famiglia queer di Michela Murgia ci sono poi, scrive il Corriere, il cantante lirico sardo Francesco Leone e l’attivista Michele Anghileri (da molto tempo impegnato in Malawi), così come le scrittrici scrittrici Chiara Valerio e Chiara Tagliaferri. Con la seconda, Murgia ha scritto Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe e Morgana. L’uomo ricco sono io, ispirati agli omonimi podcast. Come scrive il Corriere, alcune di queste persone vivono con lei, altri no. Altri potrebbero farlo presto

Il legame con Roberto Saviano

Murgia ha poi un legame speciale con Roberto Saviano. «Quando a parlare della propria malattia è una persona come Michela non si tratta di sfidare tabù», ha detto l’autore di Gomorra al Corriere della Sera. «È qualcosa di diverso, ribalta il senso, comunica la malattia per parlare delle scelte di una vita. Frega il cancro usandolo come atto politico […] Lei ha sfidato l’odio e la violenza dei populisti esponendo il suo corpo sempre. Io e lei ci siamo trovati proprio su questa linea di vita. Che, contrariamente a quello che dice chi ci odia, non porta soldi o copie ma solo guai. Ma da questi guai abbiamo tratto l’energia allegra della nostra amicizia».