Houellebecq, resiste il tabù Nobel: niente premio a scrittori di destra

Non ce l’ha fatta nemmeno stavolta Michel Houellebecq ad aggiudicarsi il premio Nobel per la letteratura. Il prestigioso premio dell’Accademia svedese è andato alla connazionale Annie Ernaux. La mancata affermazione dello scrittore francese, ai più, ha ricordato altri casi eclatanti di eterni papabili sempre battuti sul filo di lana, a cominciare dal nome forse più emblematico, quello di Philip Roth, di cui non si contano ormai più le candidature, o quello di Murakami. Ma, nel caso di Houellebecq, qualcuno ha anche sollevato una questione, per così dire, politica. Soprattutto comparando il suo profilo, considerato – forse con un po’ di esagerazione – reazionario e populista, e, quindi squisitamente di destra, con quello di Annie Ernaux, «colei che si strappava le vesti nei salotti parigini per Cesare Battisti… paladina del #metoo al caviale… e famosa per aver dichiarato durante un cocktail in terrazza “mai l’amore con un uomo di destra”» (Leonardo Romani).

LEGGI ANCHE: Chi sono gli autori più famosi mai premiati col Nobel

«Tutti i grandi scrittori sono reazionari: Balzac, Flaubert, Baudelaire, Dostoevskij»

Definito, con un po’ di sopravvalutazione, il nuovo Céline, per il piglio anticonformista (per usare un eufemismo), ma anche un po’ il nuovo Cioran, per il pervadente nichilismo che si respira nelle sue opere, Michel Houellebecq è considerato appunto una sorta di enfant terrible della destra intellettuale francese. Temi come l’islamizzazione della Francia, rappresentata in Sottomissione, pubblicato alla vigilia dell’attentato terroristico nella redazione di Charlie Hebdo, o l’aspra critica alle politiche agricole dell’Ue (ma anche quelle più generali alle istituzioni europee) contenuta nel più recente Serotonina, per non dire delle sue ripetute lodi per Donald Trump, ne hanno fatto una sorta di guru del populismo. Senza contare le sue frequenti prese di posizione contro i cliché della cultura di sinistra dominante, la sua esaltazione del conservatorismo come massima espressione del progressismo («Tutti i grandi scrittori», faceva dire a un suo personaggio in Le particelle elementari, «sono dei reazionari. Balzac, Flaubert, Baudelaire, Dostoevskij: reazionari»), le sue «uscite» contro l’islam (definita la religione più stupida che ci sia), che gli hanno valso gli epiteti di islamofobo e persino razzista, l’hanno reso popolare, appunto, nel mondo, in senso lato, della destra, e, forse per questo, un po’ meno agli occhi degli accademici svedesi.

Yukio Mishima, l’«Hemingway giapponese» che si suicidò

Del resto, una decisione in qualche modo scontata, se è vero che, come scrive Francesco Specchia su Libero, «un tizio che scrive libri dal titolo Sottomissione o Annientare spargendo napalm sulle pagine, non avrebbe mai issato il Nobel al cielo». E, come dargli torto, considerando che l’Accademia di Svezia non ha mai premiato autori troppo «fuori dagli schemi». A parte, forse, il caso di Dario Fo. Ma Fo non era certamente di destra, area di pensiero che il Nobel non ha mai premiato. Il caso forse più eclatante, da questo punto di vista, è quello di Yukio Mishima, l’«Hemingway giapponese», o anche il «D’Annunzio d’Oriente», come ebbe a definirlo Alberto Moravia, morto suicida con il rituale del seppuku nel 1970 per protesta contro le derive progressiste e anti-tradizionali del Giappone. Mishima, straordinario narratore, questo va detto, fu più volte (tre, per l’esattezza) candidato al Nobel per la letteratura, ma le sue simpatie reazionarie e di destra gli giocarono sempre contro.

Del resto, lui ci mise del suo: nel 1968, ai primi di ottobre, proprio alla vigilia dell’assegnazione del Nobel, pensò bene di creare un piccolo esercito privato, il Tate no kai (Società dello Scudo), una libera associazione di studenti universitari che celebrava il culto della tradizione dei samurai, era ferocemente anti-comunista e anti-pacifista (e quindi del tutto contraria alla supina, a suo dire, accettazione da parte del Giappone delle clausole di smilitarizzazione previste dal Trattato di San Francisco del 1951), e riconosceva l’imperatore come unico simbolo della comunità storico-culturale nipponica. Composto da un centinaio di elementi (il più piccolo esercito del mondo, lo definirà lo scrittore), interamente finanziato da Mishima con i proventi derivatigli dai diritti d’autore, il Tate no kai non si impegnò mai in azioni militari e nemmeno di violenza, ma solo in azioni, anche simboliche, di protesta, tuttavia, tanto bastò perché gli accademici di Svezia venissero influenzati proprio da quell’avvenimento eclatante, premiando, ironia della sorte, lo stesso maestro di Mishima, Yasunari Kawabata.

Le eccezioni, da Yeats al nostro ribattezzato… “P. Randello”

Come per tutte le regole che si rispettino, non possono mancare le eccezioni. E così, a dispetto della conclamata allergia dell’Accademia svedese per tutto ciò che sia in odore di destra, e di fascismo, va detto che la lunga storia del Nobel ha registrato anche qualche deroga. Per esempio nel caso del poeta e drammaturgo irlandese William Butler Yeats, Nobel nel 1923, sostenitore del fascismo irlandese delle Camicie Blu di Eoin O’Duffy, o di Knut Hamsun, nel 1920, seguace di Vidkun Quisling, il famigerato capo del governo fantoccio nazista della Norvegia. E ancora, Thomas. S. Eliot, sostenitore della British Union of Fascists di Oswald Mosley (padre del forse più celebre Max, per lungo tempo potentissimo patron della Formula 1), premiato nel 1948. Ma l’esempio più eclatante è forse quello di Luigi Pirandello, Nobel nel 1934. Certo, sul fascismo di Pirandello si dibatte ormai da anni, e lui stesso ha sempre avuto cura di sottolineare come la sua adesione a Mussolini fosse di natura più intellettuale e persino sociologica più che politica, ma, come dimostra un recente e documentatissimo saggio di Piero Meli, Luigi Pirandello. «Io sono fascista» (Salvatore Sciascia editore, 2021), si tratta di una versione che potremmo definire di comodo. Non è un caso che proprio Pirandello fosse tra i «bersagli» preferiti del settimanale satirico antifascista Il becco giallo, fondato nel 1924 da Alberto Giannini, che, per sottolineare la vicinanza dello scrittore siciliano al fascismo, coniò per lui il nickname di “P. Randello”.