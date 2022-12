Michael Jackson, stasera su Nove il doc L’uomo dietro la maschera

Nuovo appuntamento con il ciclo Nove racconta. Stasera 10 dicembre alle 21.25 in onda Michael Jackson – L’uomo dietro la maschera, documentario che racconta il Re del Pop. Immagini di archivio, concerti live e interviste a psicologi esperti aiuteranno a capire il vero volto della leggenda musicale scomparsa nel 2009 ad appena 51 anni. Dall’esordio con i Jackson 5 al successo di Thriller, passando per le accuse di molestie sessuali e il difficile rapporto con il padre. Il racconto a 360 gradi cercherà di illustrare luci e ombre di un artista che ha cambiato per sempre la storia della musica. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Nove oppure sulla piattaforma online Discovery+.

Michael Jackson, le anticipazioni del docu stasera 10 dicembre 2022 su Nove

Il documentario di stasera 10 dicembre, L’uomo dietro la maschera, prende il nome da una canzone dello stesso Michael Jackson. Behind the Mask infatti, disponibile sulle piattaforme streaming, doveva all’inizio far parte della tracklist di Thriller, che ad oggi risulta l’album più venduto di sempre con oltre 100 milioni di copie all’arrivo. Scartata dal Re del Pop, ha trovato spazio soltanto nell’album postumo che reca il nome dell’artista pubblicato nel 2010 e che contiene anche il singolo Hold my Hand con Akon. Lo stesso disco ha sollevato dubbi di autenticità, tanto che la famiglia Jackson e numerosi fan hanno tacciato tre brani, tra cui un singolo con 50 Cent, come falsi. Sarà solo uno dei tanti casi al centro del documentario in onda questa sera su Nove e che hanno circondato la figura di Michael per tutta la vita.

L’uomo dietro la maschera partirà dall’infanzia con la formazione del gruppo Jackson 5 assieme ai fratelli e al complicato rapporto di Michael con suo padre. Ci sarà poi spazio per il cambio del colore della pelle dovuto alla vitiligine, che l’artista dovette combattere per tutta la vita. Innumerevoli dibattiti e analisi si sono susseguiti nel corso degli anni cercando di dare una spiegazione agli interventi chirurgici e al cambio d’aspetto di Jackson, sollevando teorie complottiste di ogni genere. Il documentario tratterà anche le accuse di molestie sessuali del 2003 che portarono nel novembre dello stesso anno all’arresto di Michael Jackson per sette capi di imputazione. Si creò così un’aura negativa che avrebbe accompagnato il cantante per tutta la vita, anche dopo che venne assolto con formula piena. Si giungerà così agli ultimi capitoli con il tour This is It in programma prima dell’improvviso decesso nel 2009.