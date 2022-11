Michael J. Fox riceve l’Oscar onorario: «Non mi arrendo al Parkinson»

Arriva la standing ovation quando Michael J. Fox arriva sul palco per ricevere l’Oscar onorario. Michael lotta da anni contro il Parkinson e la sua lotta è diventata anche un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa grave malattia. «Siamo onorati di premiare quattro individui che hanno dato un contributo indelebile al cinema e al mondo intero. L’instancabile sostegno di Michael J. Fox alla ricerca scientifica per combattere il morbo di Parkinson e il suo incredibile ottimismo sono un esempio di come una persona possa cambiare il futuro di milioni di individui» hanno motivato i giudici.

Michael J. Fox Oscar onorario: cosa ha detto sul Parkinson

L’Oscar onorario, noto anche come Oscar alla carriera, è stato dato anche per la lunga carriera cinematografica del 61enne, che non si è mai fermato dal 1991. «Non ha chiesto di interpretare il ruolo di un malato di Parkison, né di diventare un sostenitore per la ricerca di una cura, ma siate certi che questa è la sua più grande performance» ha commentato sul palco Jean Hersholt tra la standing ovation dei presenti. Il suo discorso è andato avanti per 10 minuti.

L’attore ha ringraziato la moglie Tracy Pollan, i loro quattro figli e Christopher Lloyd, che ha lavorato con lui a Ritorno al Futuro. «Tracy mi ha fatto capire subito che mi sarebbe rimasta accanto per tutta la durata della malattia» ha spiegato l’attore nel suo discorso.

La battaglia di Michael

«Ho passato sette anni senza dire niente a nessuno, prima di rivelare la malattia a Barbara Walters e alla rivista People. Era l’alba di internet e per dare una notizia dovevi fare così… erano tempi più semplici. Parlando con i medici e con i ricercatori, tutti confermavano che la scienza era avanti ma non c’erano soldi a sufficienza. (…) se tutti insieme fossimo riusciti a sostenere la ricerca, anche se tremanti, qualcosa di buono sarebbe arrivato. Da qui l’idea della fondazione, la Michael J. Fox Foundation che io non volevo chiamare così… volevo chiamarla PD Cure, ma Tracy mi disse: come? Pedicure?» racconta.

L’attore ha concluso la sua carriera nel 2020 proprio per le conseguenze della malattia.