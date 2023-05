Michael Douglas: età, moglie, figli e film dell’attore che ha ricevuto la Palma d’Oro a Cannes

Michael Douglas è nato nel New Jersey il 25 settembre 1944 ed è figlio del celebre attore statunitense Kirk Douglas e dell’attrice britannica Diana Dill. I suoi genitori divorziarono quando lui aveva sette anni e così andò a vivere con sua madre e suo fratello nel Connecticut. È un attore e produttore cinematografico affermato che nella sua carriera è stato vincitore di due Oscar, quattro Golden Globe, un Premio BAFTA e un Premio Emmy. Al Festival di Cannes 2023, durante la cerimonia di apertura del 16 maggio, l’attore ha ricevuto la Palma d’oro, il riconoscimento della sua brillante carriera e del suo impegno per il cinema.

Michael Douglas: biografia e carriera

Michael Douglas cominciò da giovanissimo ad avvicinarsi alla recitazione pagandosi gli studi da solo, perché suo padre Kirk non condivideva la scelta. Studiò a New York e si laureò all’Università della California, in Drammaturgia. Nel 1966 ottenne il suo primo ruolo come comparsa nel film Combattenti della notte di Melville Shavelson, in cui il padre era protagonista. Nel 1969 esordì come protagonista nel drammatico Hail Hero! che gli valse la candidatura al Golden Globe come miglior attore debuttante.

Cominciò inoltre a farsi conoscere anche sul piccolo schermo, facendo piccoli camei in serie di successo come CBS Playhouse, F.B.I. e Medical Center, ma il successo vero e proprio arrivò con la serie poliziesca Le strade di San Francisco nel 1971 in cui era protagonista assieme al caratterista Karl Malden. La serie tv ricevette grandi consensi dalla critica e dal pubblico e si aggiudicò numerose nomination ai Golden Globe e ai Premi Emmy, portando Michael Douglas ad un’enorme popolarità che l’attore sfruttò per arrivare sul grande schermo. Nel 1976, infatti, decise di lasciare Le strade di San Francisco e tentare la strada del cinema interpretando il primo ruolo da protagonista in Coma profondo,al quale seguì la pellicola Sindrome cinese, insieme a Jack Lemmon e Jane Fonda, che fu un successo al botteghino e ottenne diverse nomination agli Oscar. Nello stesso anno fu produttore del film cult Qualcuno volò sul nido del cuculo, vincendo l’Oscar al miglior film, il Golden Globe per il miglior film drammatico e il Premio BAFTA al miglior film. Nel 2004 gli venne conferito il Golden Globe alla carriera e nel 2014 il Golden Globe e il Premio Emmy per il ruolo di Liberace nel film tv Dietro i candelabri di Steven Soderbergh.

Michael Douglas: moglie, figli e malattia

Michael Douglas ha avuto una vita sentimentale molto movimentata. Tra le storie più importanti si citano quella con l’attrice Brenda Vaccaro e il matrimonio con la produttrice Diandra Luker, dalla quale ha avuto il figlio Cameron (1978) e da cui si separò nel 2000. Quindi il suo secondo matrimonio con l’attrice Catherine Zeta Jones, con la quale ha avuto i due figli Dylan Michael, nato nel 2000, e Carys Zeta, nato nel 2003. Nel 2010 a Michael Douglas gli fu diagnosticato un cancro alla gola, che ha superato.