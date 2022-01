Michael Caine mette all’asta cimeli e collezioni personali

Veri e propri cimeli di una carriera lunga una vita. L’attore e produttore cinematografico Michael Caine ha deciso di mettere all’asta oggetti di vario tipo, opere d’arte e perfino la sua villa nel Surrey. Il motivo? Lui, ormai 88enne, e la moglie Shakira, hanno deciso di trasferirsi in una casa più piccola. Per questo il due volte vincitore del premio Oscar ha deciso di disfarsi di tutto. Si va dagli occhiali da vista alla scrivani, fino al rolex d’oro. L’asta si terrà il prossimo 2 marzo a Londra.

Michael Caine ammette: «Sarà doloroso»

«Sarà doloroso privarmi di questi tesori ma è il momento giusto», ammette l’attore e produttore cinematografico. Michael Caine ha vinto in carriere per ben due volte il premio Oscar come miglior attore non protagonista. La prima volta è stato nel 1987 grazie alla sua interpretazione in Hannah e le sue regole. La seconda statuetta, invece, è arrivata nel 2000 per Le regole della casa del sidro. Tantissimi i film per cui è famoso. Alfie lo lancia nel 1966, poi negli anni ’70 arrivano film come Carter, L’uomo che volle farsi re e Quell’ultimo ponte. Nel decennio successivo si ricordano Rita, Rita, Rita e il già citato Hannah e le sue regole. Tra le interpretazioni recenti, invece, basti pensare alla trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, ma anche Inception, Interstellar, Dunkirk e Tenet.

Opere d’arte e oggetti personali

Tanti gli oggetti messi all’asta insieme alla villa nel Surrey che ha ospitato l’attore Michael Caine e la moglie Shakira per molti anni. Si parla di occhiali da vista, scrivanie, il rolex d’oro, ma anche molti oggetti provenienti dagli anni 60 e 70. C’è un accendino con le sue iniziali, m anche la sedia da regista proveniente dal set del film Carter, una locandina di Alfie e numerose opere d’arte. Tra queste il pezzo pregiato è rappresentato dai quadri di Marc Chagall. La monografia di quest’ultimo è stimata intorno ai 60mila euro. «Sir Michael Caine è una leggenda del cinema a livello internazionale e un tesoro nazionale qui nel Regno Unito. So che la vendita della Sir Michael Caine Collection susciterà grande interesse sia tra i collezionisti che tra gli appassionati di cinema», ha dichiarato il direttore della casa d’aste londinese Bonhams, Charlie Thomas.