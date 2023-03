Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: il loro matrimonio è finito

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì sembrano aver terminato la loro relazione. Il settimanale «Diva e Donna» ha lanciato la notizia e il regista avrebbe addirittura lasciato la casa dove viveva insieme alla sua famiglia.

La fine del matrimonio tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì

Tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì sembra essere finita definitivamente. Il settimanale Diva e Donna ora ha dato nuove notizie sullo stato della coppia. Il regista Virzì avrebbe abbandonato la casa dove viveva con la Ramazzotti e con i suoi due figli ovvero Anna di 9 anni e Jacopo di 13 anni. Comunque, il regista avrebbe preso casa nelle vicinanze così da essere comunque una figura costante nella vita dei due piccoli. La coppia si era conosciuta nel 2007 sul set del film «Tutta la vita davanti». Fu un colpo di fulmine e infatti dopo poco tempo, nel 2009, i due convolarono a nozze. I due hanno poi avuto due figli, i summenzionati Jacopo, nato nel 2010 e Anna, nata nel 2013. Nel loro periodo insieme hanno anche collaborato ai film «La prima cosa bella» e «La pazza gioia».

In passato ci fu una prima separazione

Non è la prima volta che Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si separano. Infatti, a novembre 2018 la coppia aveva annunciato di essere in crisi. Entrambi avevano poi optato per una separazione. Secondo alcune indiscrezioni dell’epoca, era stata la Ramazzotti a volere fortemente la separazione. Tuttavia, i due erano ritornati insieme pochi mesi dopo vale a dire a febbraio 2019. Addirittura si vociferava che Virzì fosse tornato dalla sua amata in lacrime per chiedere la riconciliazione. Dopo questo momento di crisi, la coppia era ritornata alla normalità, specialmente per garantire una vita serena ai due figli. Comunque, ora sembra che la separazione sia più seria e che il matrimonio tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì sia definitivamente finito.