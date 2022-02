Miami Beach stasera su Rai2 il film di Carlo Vanzina: trama, cast e curiosità sul film

Carlo Vanzina dirige un cast corale in Miami Beach, in onda stasera 24 febbraio alle 21,20 su Rai2. Fra gli attori figurano Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni e Camilla Tedeschi. Ambientato a Miami, racconta le avventure e disavventure di due famiglie italiane negli Stati Uniti dove i rispettivi figli studiano nella medesima università. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Miami Beach, trama e cast del film stasera 24 febbraio 2022 su Rai2

La trama inizia all’aeroporto di Roma, dove due ragazzi sono pronti per partire verso gli Stati Uniti per iniziare gli studi universitari. Si tratta del romano Luca (Filippo Laganà) e di Valentina (Camilla Tedeschi), milanese doc. Il primo è in viaggio con il padre Giovanni (Max Tortora), mentre la ragazza si fa accompagnare dalla madre Olivia (Paola Minaccioni) e, inevitabilmente, i due genitori litigano fra loro in aereo. Nonostante il disprezzo reciproco fra i familiari, i due però si invaghiscono l’uno dell’altra, scoprendo assieme le gioie e il divertimento americani.

Intanto, a Miami arriva anche la 17enne Giulia (Nava Leoni) assieme a un gruppo di amiche, giunte per assistere al concerto esclusivo di uno dei più famosi dj del mondo. La ragazza è arrivata in America di nascosto, abbandonando in aeroporto il padre Lorenzo (Ricky Memphis) con cui aveva in programma una vacanza tranquilla e poco avvincente. L’uomo, dopo aver scoperto tutto, parte alla volta di Miami e, non conoscendo l’inglese e la città, si fa aiutare dal perdigiorno Bobo (Emanuele Propizio).

Miami Beach, qualche curiosità sul film di Carlo Vanzina

Sebbene il film si svolga quasi interamente a Miami, il set ha impiegato anche diverse location italiane. Per una scena in particolare, ambientata in una palude, la troupe ha girato a Sabaudia, sfruttando la spiaggetta laziale che in estate ospita solitamente le vacanze di vip italiani e stranieri. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la festa in piscina ha usato lo stesso stabile visibile nel film del 2004 L’amore ritorna si Sergio Rubini con Fabrizio Bentivoglio e Margherita Buy.

La soundtrack di Miami Beach è opera di Bruno Zambrini, icona della musica leggera italiana che ha composto brani per Gianni Morandi (In ginocchio da te, La fisarmonica), Patty Pravo e Mina. Per il cinema ha lavorato spesso con Neri Parenti e Fausto Brizzi, ma vanta collaborazioni con Pingitore e Christian De Sica in Amici come prima. Uscito nelle sale italiane l’1 giugno 2016, il film risultò un flop al botteghino, incassando solamente 877 mila euro in tutto il periodo di programmazione.