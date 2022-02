Mia Martini – Fammi sentire bella, speciale stasera su Rai 3: cosa sapere del documentario in onda alle 21.20

La prima serata di Rai 3 propone Mia Martini – Fammi sentire bella, in onda questa sera, giovedì 24 febbraio 2022, a partire dalle 21.20. Diretto da Giorgio Verdelli e distribuito da Sugar Music, il documentario vuole ripercorrere, a 27 anni dalla sua scomparsa, la carriera e la vita privata di Mia Martini, una delle più grandi voci del panorama musicale italiano. Un percorso professionale fatto di successo ed emarginazione, un talento straordinario che, da un momento all’altro, si è trovata a fare i conti con le luci della ribalta e il peso dei pregiudizi.

Mia Martini – Fammi sentire bella: le cose da sapere sullo speciale in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

Mia Martini – Fammi sentire bella: di cosa parla il documentario

Attraverso materiale di repertorio, tra cui un’intervista con Lino Capolicchio, e immagini esclusive, l’attrice Sonia Bergamasco guiderà gli spettatori alla scoperta di un racconto narrato da chi, con Mia Martini, ha condiviso pezzi di vita e momenti salienti della carriera. Dagli esordi al primo successo con Padre Davvero, passando per l’abbandono delle scene, il ritorno a Sanremo e la sua tragica morte. L’obiettivo è delinearne un ritratto originale che, attraverso interventi e filmati inediti, sia in grado di restituire una Mimì che pochi conoscono: l’artista fragile bersaglio delle cronache dell’epoca, la donna forte, determinata e col sorriso, l’interprete di spessore che, nonostante le difficoltà e gli ostacoli, non ha mai perso smalto. Spirito libero, difficile da incasellare in un’etichetta precisa, eclettica e tremendamente attuale, familiari, colleghi e amici ne ricordano il profilo più intimo, mentre lo spessore musicale rivive nella pellicola del concerto a Portofino del settembre 1994, ultimo live su video. Un mix dei suoi successi più amati e di impeccabili interpretazioni di brani come Emozioni, La vie en rose e Ne me quitte pas. Degna di nota anche la sorprendente versione di Imagine dello Stratos Festival del 1990 e di Agapimu, il brano di cui scrisse il testo in greco. Infine, immancabile un focus sugli affascinanti fotogrammi che la ritraggono a fianco di Charles Aznavour, accompagnata ai cori anche da Fabrizio De André, e sugli oggetti più cari, tuttora custoditi dai parenti, tra cui il pianoforte e il suo cappello preferito.

Mia Martini – Fammi sentire bella: chi sono i personaggi intervistati

Tra le voci che condivideranno col pubblico memorie e testimonianze, troviamo le sorelle Loredana, Leda e Olivia, i nipoti Luca e Manuela, Caterina Caselli, Dori Ghezzi (che rievocherà l’esperienza con la Durium), Vincenzo Mollica e alcuni dei grandi autori che, per lei, hanno scritto pezzi senza tempo e che rivivono nelle parole e nelle immagini d’archivio raccolte per l’occasione: due su tutti, Franco Califano e Bruno Lauzi.

Mia Martini – Fammi sentire bella: dove guardarlo

Oltre che sul canale 2 del digitale terrestre e 102 di Sky, Mia Martini – Fammi sentire bella è disponibile anche in streaming sul sito e sull’app di RaiPlay.