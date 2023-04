La mia banda suona il pop stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità

Fausto Brizzi dirige Christian De Sica e Massimo Ghini nella commedia La mia banda suona il pop, in onda stasera 6 aprile alle 21.40 su Canale 5. La trama si svolge negli Anni ’80 e segue la burrascosa e irriverente reunion dei Popcorn, famoso gruppo musicale, per una festa privata a San Pietroburgo. Restii ad accettare, cambiano idea di fronte al compenso ma scopriranno di essere soltanto pedine di un piano più grande. Nel cast anche Angela Finocchiaro, Paolo Rossi e Diego Abatantuono. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app Mediaset Infinity.

La narrazione del film di Fausto Brizzi segue i Popcorn, band che ha innalzato il pop italiano ai vertici delle classifiche durante gli Anni ’80 ma ormai in declino. Tony (Christian De Sica), Lucky (Massimo Ghini), Jerry (Paolo Rossi) e Micky (Angela Finocchiaro) non riescono più ad andare d’accordo. Dopo aver scritto brani indimenticabili, infatti, hanno iniziato a litigare di continuo finendo per prendere strade diverse. Lucky è diventato ipocondriaco e si nasconde nella ferramenta di sua moglie, mentre Tony si esibisce soltanto per matrimoni e feste di dubbio gusto. Micky, vittima dell’alcolismo, si guadagna da vivere conducendo dei programmi di cucina e Jerry è un artista di strada a Roma che passa il tempo a litigare con i gladiatori.

La loro vita cambia quando un imprenditore russo, da sempre loro fan, contatta il manager Franco (Diego Abatantuono) per vederli suonare alla sua festa privata. Inizialmente Franco non accoglie di buon grado la proposta, convinto che i Popcorn appartengano ormai al passato. Tuttavia il magnate e la sua assistente Olga (Natasha Stefanenko) sono intransigenti e soprattutto non sono abituati a ricevere un rifiuto. L’idea non piace nemmeno ai quattro membri della band che però si ricredono di fronte al lauto compenso che li attende per un solo live. Mentre tentano di ritrovare l’armonia sul palco, fra un litigio e l’altro i Popcorn scoprono di essere finiti in una situazione molto più grande di loro. L’esibizione è solo una copertura che Olga ha organizzato per derubare il magnate senza destare sospetti.

La mia banda suona il pop, 5 curiosità sul film stasera 6 aprile 2023 su Canale 5

La mia banda suona il pop, le location fra Italia e Russia

Per quanto riguarda le location, la troupe ha girato le scene principali fra Italia e Russia. Il set ha coinvolto Roma, soprattutto per le riprese interne, e San Pietroburgo, dove si svolge gran parte della storia. Alcuni ciak hanno coinvolto anche la Repubblica Ceca e in particolare la capitale Praga.

La mia banda suona il pop, i brani originali in stile sanremese

Nel corso del film è possibile ascoltare i Popcorn con i loro brani più significativi. Su richiesta esplicita di Fausto Brizzi, si tratta di canzoni realizzate ad hoc per la pellicola, al fine di garantire maggiore credibilità alla produzione. Bruno Zambrini, autore della colonna sonora, ha scritto le hit in pieno stile “sanremese” affinché fossero orecchiabili dal primo ascolto.

La mia banda suona il pop, l’ispirazione grazie a vere reunion di artisti

Durante la promozione del film, Fausto Brizzi ha detto di essersi ispirato a reali reunion di famose band internazionali nel corso dei decenni. Ha infatti scritto la sceneggiatura rifacendosi al ritorno sul palco di Duran Duran e Spice Girls, senza dimenticare il duo Albano e Romina. È possibile notare anche alcuni richiami agli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto, cui si ispira il personaggio di Paolo Rossi.

La mia banda suona il pop, basso budget e incassi deludenti

Partendo da un budget di 3 milioni di euro, il film di Fausto Brizzi non ha ottenuto risultati soddisfacenti al botteghino italiano. Nel primo weekend ha totalizzato 240 mila euro, chiudendo a meno di 400 mila. Un dato che però fu condizionato dallo scoppio della pandemia da Covid-19 che impose la chiusura di cinema e teatri. Il film sbarcò in sala infatti il 20 febbraio 2020, pochi giorni prima del lockdown.

La mia banda suona il pop, le 15 fatiche di Fausto Brizzi

Il film in onda stasera rappresenta il 15esimo progetto cinematografico da regista di Fausto Brizzi. Dal suo esordio con Notte prima degli esami, aveva infatti diretto, fra gli altri, Maschi contro Femmine e rispettivo sequel, Indovina chi viene a Natale? e Poveri ma ricchi.