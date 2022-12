Mi casa es tu casa stasera su Rai2: ospiti Heather Parisi e Sam Ryder

Cristiano Malgioglio debutta alla conduzione di un programma. Stasera 7 dicembre, alle 21.20 su Rai2, parte infatti Mi casa es tu casa, nuovo appuntamento che intende raccontare personalità illustri del cinema, della tv e della musica in modo intimo e informale. Celebrità italiane e internazionali faranno letteralmente visita al conduttore, che aprirà le porte della sua residenza per un incontro vis-à-vis. Ad inaugurare la rassegna, che proseguirà per altri quattro appuntamenti a cadenza settimanale, saranno Heather Parisi e il cantante britannico Sam Ryder. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove sarà possibile guardare le puntate anche on demand.

Mi casa es tu casa, le anticipazioni della prima puntata stasera 7 dicembre 2022 su Rai2

Tutto pronto dunque per l’esordio alla conduzione in solitaria di Crisitano Malgioglio. Dopo aver svolto il ruolo di opinionista in diverse trasmissioni e aver accompagnato il commento di eventi live, l’artista oggi prenderà la redini di un suo personale programma. Il un clima domestico e familiare, Malgioglio infatti ospiterà nella propria casa (da cui il titolo Mi casa es tu casa) personalità italiane e internazionale. In ogni appuntamento, un vip trascorrerà un’intera giornata con il conduttore, ripercorrendo i momenti più intensi e significativi della carriera. Con l’aiuto di filmati d’archivio, sarà possibile riavvolgere il nastro e focalizzare l’attenzione su un evento in particolare, per approfondirlo dal punto di vista privato ed emozionale. Con loro poi si intratterrà in momenti quotidiani, tra cui non potrà mancare la cucina.

Prima ospite di Mi casa es tu casa sarà la ballerina, cantante e attrice americana, ma naturalizzata italiana, Heather Parisi. Quest’ultima infatti racconterà i periodi più belli della sua carriera, regalando aspetti inediti e aneddoti personali al pubblico. Con Cristiano Malgioglio riporterà la memoria agli Anni ’70, quando venne vista da Pippo Baudo durante una vacanza nel Belpaese e ottenne la convocazione per un provino. Da lì è poi partito un percorso di successi fra programmi televisivi, show e sigle iconiche entrate nell’immaginario collettivo. Parisi non sarà però la sola ospite del primo episodio di Mi casa es tu casa. Malgioglio accoglierà infatti Sam Ryder, secondo classificato all’Eurovision Song Contest 2022 con la sua Space Man. Il cantante britannico, già più volte omaggiato dal conduttore, regalerà una performance inedita al pubblico di Rai2.