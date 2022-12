Mi casa es tu casa, cancellata la seconda puntata di stasera

Cancellata la seconda puntata di «Mi casa es tu casa», il programma diretto da Cristiano Malgioglio, a causa della semifinale Mondiale trasmessa stasera su Rai 1.

Perché è stata cancellata la seconda puntata di Mi casa es tu casa

Stasera in prima serata su Rai 2 era in programma la seconda puntata di Mi casa es tu casa, il nuovo show televisivo diretto da Cristiano Malgioglio che ha esordito la scorsa settimana. Tuttavia la Rai ha deciso di cambiare i propri piani e di prorogare l’appuntamento con il talk show, dal momento che mercoledì 14 dicembre è anche il giorno della seconda semifinale del Mondiale di calcio in Qatar, in cui scenderanno in campo Francia e Marocco.

Nonostante la partita vada in onda in diretta su Rai 1, Viale Mazzini ha pensato di cambiare anche la programmazione del secondo canale: difatti, se il match dovesse arrivare fino ai tempi supplementari e oltre, avrebbe oscurato Mi casa es tu casa. Di conseguenza, per non intaccare lo show di Cristiano Malgioglio, danneggiandolo a livello di ascolti, Rai 2 ha preferito rimandare la puntata.

Quando riprenderà la trasmissione e da cosa verrà sostituito

La seconda puntata di Mi casa es tu casa, nata dall’idea di «A raccontare comincia tu» di Raffaella Carrà, andrà in onda il prossimo mercoledì, cioè 21 dicembre, sempre in prima serata su Rai 2. Come ospite di Malgioglio ci sarà Ilona Staller, nota con il nome d’arte di Cicciolina. Nel primo appuntamento della trasmissione, il conduttore aveva ospitato nel suo salotto il cantante inglese Sam Ryder e la showgirl Heather Parisi, che per la prima volta ha rivelato pubblicamente del suo rapporto di amore-odio con Lorella Cuccarini.

Al posto del programma di Malgioglio, Rai 2 propone il film Il Principe dimenticato che vede nel suo cast l’attore francese Omar Sy.