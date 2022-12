Metti la nonna in freezer stasera su RaiMovie: trama, cast e 5 curiosità

Fabio De Luigi e Miriam Leone sono protagonisti di Metti la nonna in freezer, in onda stasera 3 dicembre alle 21.15 su RaiMovie. La trama della commedia si concentra su una giovane ragazza in crisi economica che vive grazie agli aiuti della nonna, con cui vive da anni. Quando quest’ultima muore, decide con la complicità di due amiche di conservarne il cadavere nel freezer per continuare a riscuoterne la pensione. L’incontro con un impacciato finanziere le cambierà la vita. La storia si ispira all’incredibile storia vera di un’anziana di Cuneo. Nel cast anche Barbara Bouchet, Lucia Ocone e Maria Rocco. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Metti la nonna in freezer, trama e cast del film stasera 3 dicembre 2022 su RaiMovie

La trama del film in onda stasera 3 dicembre ha come protagonista Claudia (Miriam Leone), restauratrice in piena crisi di lavoro. Per tirare avanti è costretta a vivere con la nonna Brigit (Barbara Bouchet) che la aiuta con i pagamenti ogni mese. Quando quest’ultima muore improvvisamente, vedendosi ormai prossima alla bancarotta, si getta nello sconforto. Le due amiche Rossana (Lucia Ocone) e Margie (Marina Rocco) hanno però in mente un piano a loro avviso geniale. Convincono Claudia a conservare il cadavere della nonna nel freezer, continuando così a percepire la pensione. A peggiorare la situazione, arriva Simone (Fabio De Luigi), impacciato ma incorruttibile maresciallo della Guardia di Finanza. Reduce da una delusione amorosa, si è gettato nel lavoro e giunge a casa di Claudia per un normale controllo fiscale. Se ne innamora perdutamente, tanto da non accorgersi minimamente dell’inganno.

Sebbene Simone non sospetti nulla, Claudia dal canto suo teme che il finanziere stia agendo esclusivamente per indagare su di lei. In aggiunta, alla porta della ragazza si presenta Augusto (Eros Pagni), anziano con cui Brigit aveva intrapreso una relazione extraconiugale, giunto a comunicarle di essere ormai vedovo e quindi pronto a stare con lei. Dopo averlo respinto sotto le mentite spoglie della nonna, Claudia incontra Simone e per le sue parole di conforto se ne innamora. I due si mettono insieme e la ragazza rimane persino incinta, fin quando la verità su nonna Brigit non viene finalmente a galla.

Metti la nonna in freezer, 5 curiosità sul film stasera 3 dicembre 2022 su RaiMovie

Metti la nonna in freezer, la trama si basa su una storia vera

Il film vanta la regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, autori anche di Bentornato Presidente con Claudio Bisio. La sceneggiatura è invece opera di Fabio Bonifacci (Benvenuti al nord, Il principe abusivo) cha ha dichiarato di essersi ispirato a una storia vera. Aveva infatti letto un articolo che parlava di una famiglia di Cuneo capace di congelare nel freezer un’anziana signora deceduta per continuare a riceverne l’ottima pensione.

Metti la nonna in freezer, nel cast anche Barbara Bouchet

Volto di nonna Brigit, povera anziana signora il cui corpo viene messo nel freezer, è Barbara Bouchet. Per anni ha rappresentato un’icona del cinema internazionale, tanto da divenire sex symbol della commedia italiana. Metti la nonna in freezer è uno dei suoi ultimi lavori, tra cui si cita anche Tolo Tolo di Zalone. Suo figlio è il noto cuoco e conduttore televisivo Alessandro Borghese.

Metti la nonna in freezer, le location del film nei dintorni di Roma

Le riprese del film si sono svolte nel 2017 interamente nel Lazio. Oltre alla capitale Roma, la troupe ha creato dei set nei piccoli paesi di Ceri e Sutri. I ciak si sono svolti in estate, tanto che il film è poi arrivato nelle sale cinematografiche nel marzo dell’anno successivo.

Metti la nonna in freezer, il ruolo scritto appositamente per De Luigi

Volto dell’impacciato Simone è Fabio De Luigi, unica scelta per il casting del personaggio. I due registi e lo sceneggiatore hanno infatti dichiarato di aver scritto il soggetto esclusivamente per l’attore. Hanno infatti lavorato a lungo per convincerlo e hanno atteso la sua disponibilità per iniziare i lavori sul film.

Metti la nonna in freezer, gli incassi e la nomination ai Nastri d’Argento

Capace di incassare 3.3 milioni di euro al box office nazionale, il film di Fontana e Stasi ha convinto anche la critica. Ha infatti ottenuto tre candidature ai Nastri d’Argento, pur non riuscendo a vincere alcun premio. Oltre alla nomination come “Miglior film commedia”, si ricordano le due per Barbara Bouchet e Miriam Leone per la categoria delle migliori attrici.