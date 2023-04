Metro Milano, uomo travolto e ucciso da treno della M1

Tragedia accaduta nella tarda mattinata di giovedì 20 aprile alla Metro Milano, un uomo è stato travolto e ucciso da un treno della linea M1. Sul posto dell’incidente soccorritori e i vigili del fuoco. Atm comunica ai passeggeri che i treni saranno sostituiti da bus, mentre quelli nella tratta Sesto-Pagano-Rho restano operativi ma potrebbero subire ritardi.

La dinamica dell’incidente dell’uomo travolto dalla Metro Milano

Un uomo, la cui identità rimane anonima per ora, è stato travolto e ucciso da un treno della M1, la linea «rossa» della Metro di Milano, nella stazione De Angeli nella tarda mattinata di giovedì 20 aprile. Questa morte resta ancora un mistero perché non è ancora chiara l’esatta dinamica del sinistro, ma gli inquirenti non escludono che si sia trattato di un gesto volontario, quindi di un suicidio. Il tutto è stato segnalato verso le 12:30, come viene riportato da MilanoToday. L’impatto è stato violento e i soccorritori, sul posto con un’ambulanza e un’automedica, non hanno potuto fare altro che confermare il decesso dell’uomo. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che stanno recuperando il corpo e i carabinieri per svolgere i rilievi.

Caos per i passeggeri e treni bloccati

L’incidente della Metro Milano ha causato un blocco in città e c’è caos tra i passeggeri che non sanno come muoversi. A questo proposito, Azienda dei trasporti milanesi ha comunicato di aver bloccato la circolazione della metropolitana sulla linea M1 nel tratto tra le fermate di Bisceglie e Pagano a causa di un «tentativo di suicidio». L’Atm ha informato i viaggiatori che i treni «saranno sostituiti da bus, che arriveranno compatibilmente con le condizioni del traffico». L’azienda conferma che parte restante della linea nella tratta Sesto-Pagano-Rho resta aperta normalmente, precisando però che i tempi di percorrenza dei treni potrebbero subire alcuni ritardi.