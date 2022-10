Metoo 5 anni dopo, a Hollywood gli abusi non si fermano

Il 5 ottobre 2017 le giornaliste del New York Times Jodi Kantor e Megan Twohey pubblicarono un articolo pieno di denunce contro il produttore di Hollywood Harvey Weinstein. Nacque così il movimento #Metoo, tramite cui attrici, registe e lavoratrici del cinema trovarono la forza per raccontare soprusi e molestie sessuali. Cinque anni dopo, però, un nuovo sondaggio rivela che il problema è ancora presente. Un’indagine di Women In Film, organizzazione che promuove la parità di genere, ha registrato numerose macchie in un clima però di generale miglioramento. Gran parte delle intervistate ha infatti riportato aggressioni e abusi subiti personalmente o da amiche.

Cinque anni di #Metoo, la nuova indagine di Women in Film a Hollywood

Come riporta l’Hollywood Reporter, scopo del sondaggio era quello di notificare i cambiamenti percepiti a Hollywood nei cinque anni del #Metoo. Gli esperti hanno contattato 174 persone attualmente o in passato a contatto con il mondo del cinema. Il 93,6 per cento si costituisce di donne, il 3,5 di uomini, l’1,2 ha voluto identificarsi come trans e il 2,8 come non binario. Il quadro finale presenta sostanziali miglioramenti nella consapevolezza delle molestie sul posto di lavoro, ma anche numerosi abusi. Il 70 per cento ritiene che la situazione sia «in qualche modo migliorata», ma il 69 per cento degli intervistati ha riferito di aver subito abusi dal 2017 a oggi. Di questi, il 30,9 per cento ha parlato di cattiva condotta nei confronti di un amico o un conoscente.

On the fifth anniversary of the @nytimes' exposé on #Weinstein, we're releasing the results of our survey about culture change that has taken place since the #MeToo movement came to prominence within our industry. Read the @THR story about anonymous respondents' stories: https://t.co/zSFG4MN4Oj — WIF (@WomenInFilm) October 5, 2022

E ancora, il 29 per cento degli intervistati si è identificato come persona di colore, con la metà che ha denunciato comportamenti scorretti. Oltre ai numeri, Women in Film ha riportato dichiarazioni anonime di alcuni lavoratrici del settore. «Le cose non sono cambiate così tanto», si legge sul sito ufficiale. «Non siamo ancora rispettate». Un’altra donna ha dichiarato di aver «avuto colleghi che le hanno toccato il sedere più volte e aver sopportato diverse allusioni verbali». Altri hanno chiesto di fare di più, soprattutto in termini di opportunità e stipendio. «Solo perché le donne hanno voce più forte, non vuol dire che abbiamo superato il problema», ha dichiarato un’altra fonte anonima. «A livello globale, le molestie contro le donne continuano, soprattutto online». Altri ancora hanno riportato conversazioni con i sindacati che hanno ricordato loro come una denuncia possa ancora compromettere una carriera.

In favore delle vittime di abusi ci sono numeri solidali e campagne online

Women in Film ha ricordato ancora una volta gli spazi e i numeri utili per chi è vittima di violenza. È infatti disponibile una linea di assistenza telefonica in lingua inglese e spagnola all’indirizzo 855-WIF-LINE. Lanciata nel 2017, offre aiuto a chi intende denunciare molestie o abusi di natura fisica o verbale. Sul sito ufficiale dell’organizzazione c’è poi “Survivors in Community”, corso di supporto virtuale gratuito di otto settimane. Si tratta di uno spazio di psico-educazione e supporto emotivo per aiutare le vittime a superare i traumi nel più breve tempo possibile. Disponibile anche “Black Member Support Space” per le persone di colore. I due spazi sono liberamente consultabili sul sito ufficiale, dove trovare anche i moduli di adesione.