Il meteorite di San Valentino è caduto su un balcone di Matera

Dopo che è stato assolto su Ruby per dei tecnicismi, la stampa di destra parla di Silvio come statista incompreso a cui hanno rovinato l'immagine pubblica. Ma le serate con ragazze, anche minorenni, restano. Così come le gaffe sull'Ucraina, la condanna a Dell'Utri e molto altro. Non a caso il Ppe prende le distanze dal Cav. La reputazione non si ricompra da un giorno all'altro.