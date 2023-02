«Meteorite avvistato in Puglia e Basilicata»: decine di segnalazioni sui social

Un presunto meteorite ha illuminato i cieli della Puglia e della Basilicata durante il giorno di San Valentino 2023. Ad allarmare le persone è stato il colore verdastro, probabilmente il colore del magnesio contenuto nel frammento roccioso. Decine le segnalazioni sui social network.

«Meteorite avvistato in Puglia e Basilicata»: le segnalazioni

Nel Barese diverse persone hanno riferito di aver visto, intorno alle 19 di ieri, un lungo solco luminoso nel cielo seguito da un forte boato. A testimoniare il passaggio del bolide luminoso anche un video, postato da un utente e ripreso da più pagine di informazioni meteo, registrato da una webcam a Marconia (in provincia di Matera).

Ad avvistare un altro meteorite, o probabilmente lo stesso, anche alcuni francesi, in alcuni territori del Nord della Francia. Qui in Italia invece, oltre alle segnalazioni in Puglia e Basilicata, alcuni dicono di aver visto la scia anche nel Lazio e in Campania.

Pierluigi Catizone, il direttore del Planetario di Bari, ha tenuto a specificare che il meteorite in verità è un bolide: «Meteorite è quando cade un oggetto e si trova. In questo caso, poiché non è stato ritrovato nulla, è un bolide. Sicuramente era un oggetto di pochi centimetri che, a contatto con l’atmosfera, prima si è surriscaldato per attrito e poi, per il cambio di pressione, è esploso. Quello che si è osservato non è un fenomeno rarissimo, ma capita spesso».

Cos’è un meteorite e perché è visibile sulla Terra

Il meteorite o meteora è una parte più piccola di un asteroide, che generalmente è più grande e massiccio. Può capitare che sia visibile anche sulla Terra, perché questo corpo estraneo diventa meteorite a contatto con il suolo. Il meteorite, infatti, è ciò che rimane dopo la rimozione atmosferica di un meteoroide. La Terra viene colpita ogni anno da centinaia di questi meteoroidi e, in alcuni casi, questi sono così grossi da causare anche boati ben udibili al suolo.