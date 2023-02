Meteo weekend di Carnevale: non solo anticiclone ma anche piogge

Il meteo di Carnevale non sarà sereno. Dalle previsioni si evince che stanno per arrivare piogge su gran parte del territorio italiano e i cieli saranno perlopiù nuvolosi. Questo perché l’alta pressione di questo inverno schiaccerà l’umidità verso il basso e formerà nubi e nebbie specialmente al nord.

Le previsioni meteo per Carnevale

A chiarire il quadro delle previsioni meteo per Carnevale ci ha pensato il caporedattore de IlMeteo.it Andrea Garbinato. Quest’ultimo, in merito alle previsioni di pioggia e nebbia per Carnevale, ha detto: «Tutto confermato: anche le ultime emissioni modellistiche prevedono un aumento della pressione fino a 1032 hPa (o millibar) sul nostro Paese: ciò nonostante, avremo un aumento della nuvolosità in Pianura Padana, lungo il settore ligure e quello tirrenico: queste nuvole, perlopiù basse o molto basse, saranno causate dalla compressione data dal campo anticiclonico e dall’arrivo di correnti più umide dal mare».

In merito alle temperature invece, il quadro è chiaro: «I valori massimi scenderanno a tratti sensibilmente laddove il cielo sarà coperto, dai 16°C potremo tornare a 7/8°C in Pianura Padana: di contro le correnti umide, responsabili dell’aumento della nuvolosità, saranno associate ad un flusso prevalente da Sud-Ovest e porteranno anche temperature calde per il periodo laddove il cielo sarà sereno: in particolare il sole sarà dominante sulle Alpi con lo zero termico in risalita fino a 3000 metri, un valore eccezionale per il mese di Febbraio e tipico di inizio Giugno!».

Le previsioni nel dettaglio

Andrea Garbinato ha poi specificato quali saranno le previsioni meteo per Carnevale nel dettaglio: «Il primo giorno di Carnevale, oggi ‘giovedì grasso’, vedrà un aumento della nuvolosità dalla Liguria fino al Lazio e la maggiore presenza di nubi basse anche in Pianura Padana, insieme alle nebbie notturne».

Garbinato ha poi concluso: «Anche domani la situazione sarà simile, con il sole più probabile sul versante adriatico centro-meridionale e sulle Alpi. Altrove avremo un periodo carnevalesco un po’ nuvoloso».