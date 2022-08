Meteo, temporali e calo delle temperature in arrivo: dove e quanto durerà

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un calo delle temperature in arrivo, con temporali anche intensi. Ecco dove si attenuerà la calura e quanto durerà.

Meteo, temporali in arrivo

La quinta ondata di calore volge al termine. La perturbazione n.1 di agosto ha già fatto scendere le temperature e messo in pausa l’afa opprimente al Nord, ma le previsioni meteo indicano che è in arrivo un’altra settimana di instabilità. Nei primi giorni questa si concentrerà soprattutto al Centro-Sud a causa del procedere verso sud-est del fronte temporalesco. Andranno dunque al ribasso le temperature entro martedì anche sulle regioni centro-meridionali.

Al Nord, nel frattempo, è atteso un rialzo della pressione e la ripresa del tempo stabile, destinato a proseguire almeno fino a giovedì, mentre a seguire la tendenza resta molto incerta. In ogni caso, le temperature dovrebbero essere molto più gradevoli, attestandosi senza eccessi fino alla fine della settimana.

Le previsioni meteo per l’8 e il 9 agosto

Per l’8 agosto i meteorologi prevedono nuvole sparse in molte zone del Nord, nelle vicine aree del Centro e in Puglia, con qualche rovescio fra alta Toscana ed Emilia. Nel resto del Paese, invece, tempo soleggiato. Nel corso della giornata potrebbero inoltre svilupparsi rovesci e temporali lungo l’Appennino e nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole, ma anche sulle Alpi orientali. Allo stesso tempo, le temperature caleranno al Centro-Sud e in Liguria, ma ancora con picchi fino a 35-36 gradi. Venti da deboli a localmente moderati settentrionali; intense raffiche nelle aree temporalesche. Mari poco mossi o localmente mossi.

Per quanto riguarda il 9 agosto, si prevede una giornata prevalentemente soleggiata al Nord e su gran parte di Toscana e Sardegna, salvo dei locali temporali pomeridiani nelle zone interne dell’isola e alla sera a ridosso dei rilievi del Nord-Ovest. Maggiore variabilità nel resto del Paese, con rasserenamenti più ampi al mattino su regioni tirreniche, coste ioniche e Sicilia. Ci saranno rovesci o temporali isolati in mattinata sul medio versante adriatico. Dal pomeriggio temporali in sviluppo su Lazio, Umbria, zone interne di Abruzzo e Molise, gran parte del Sud e Sicilia, eccetto le coste adriatiche pugliesi e l’ovest della Sicilia. Temperature massime in ulteriore calo al Centro-Sud, in lieve rialzo al Nord, per valori per lo più compresi tra 27 e 33 gradi. Venti da deboli a localmente moderati settentrionali.