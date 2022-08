Meteo, le previsioni per il rientro dalle vacanze: forti temporali da Nord a Sud

Le previsioni per il rientro sono diversificate da Regione a Regione sul meteo. Infatti, molte persone approfitteranno del weekend per tornare dalle vacanze, per un secondo weekend di controesodo. Quali sono le previsioni da Nord a Sud? Prima di tutto, è importante sapere che non ci sono particolari novità per quanto riguarda la gran parte delle Regioni, che godranno del sole e del caldo. Purtroppo – o per fortuna – in alcune Regioni ci saranno, invece, rischi per la pioggia e la grandine. Vediamo le previsioni per domani, sabato 27 agosto e domenica 28 agosto.

Previsioni rientro, cosa succederà sabato

Per quanto riguarda la giornata di sabato 27 agosto, domani mattina le previsioni per il rientro sono molto positive al Nord. Il cielo sereno non durerà a lungo, purtroppo. Il Triveneto, la Toscana, l’Umbria e le Marche potrebbero essere colpiti dai temporali, soprattutto le zone interne. Anche la Lombardia, l’Emilia Romagna e la Pianura Padana non saranno da meno, con forti precipitazioni.

Domani sarà anche la giornata dei temporali in Puglia, Molise, Marche, Abruzzo e dorsale appenninica. Nelle altre Regioni il sereno sarà protagonista.

Previsioni per il rientro di domenica

Per domenica 28 agosto, purtroppo i temporali partiranno dalle prime ore del mattino, soprattutto nelle coste tirreniche e adriatiche del Centro-Nord. Rovesci sparsi potrebbero manifestarsi nelle zone interne, con fenomeni di grandine. I temporali si sposteranno al Nord verso la Liguria e l’Emilia centro-meridionale.

Le previsioni per il rientro non vanno meglio al Sud. Puglia e Basilicata saranno invasi dai temporali a partire dal pomeriggio. Su Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise il cielo apparirà molto nuvoloso e non mancheranno alcuni punti con intense precipitazioni. Insomma, il tempo perfetto per scappare via, anche se tornare alla normalità non sarà una passeggiata. Il meteo invita alla prudenza. Infatti, potrebbero esserci dei rallentamenti sulla A14 in direzione Taranto e Poggio Imperiale.