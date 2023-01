Meteo, le previsioni: ancora 10 giorni con neve e forte vento

Ancora per 10 giorni l’Italia assisterà a condizioni di meteo avverso con tanta neve e forte vento. L’inverno comincia a farsi sentire sul serio e, in forte ritardo rispetto al normale, sono arrivate le piogge e i rovesci nevosi sui rilievi. Anche le temperature sono in calo e, secondo le previsioni, ne avremo per più di un’altra settimana.

Previsioni meteo: in arrivo il ciclone Thor

L’ intensa perturbazione è dovuta ad una vasta area depressionaria che si è formata nel cuore del Mediterraneo e che spinge aria fredda dal Nord Atlantico e dai Balcani. Una condizione che porterà fenomeni invernali a più riprese su gran parte dell’Italia. Il Ciclone Thor durerà almeno fino alla fine del mese. Andrea Garbinato, responsabile de iLMeteo.it, ha spiegato che questa lacuna barica formatasi nel Mediterraneo richiama aria fredda che, a contatto con le acque del Mediterraneo ancora miti e 3°C più calde del normale, potrà dare origine ad approfondimenti ciclonici che daranno luogo a fasi di maltempo estremo.

Freddo, raffiche di vento e neve su gran parte dell’Italia

Il freddo e la neve scenderanno a più riprese su gran parte del paese. Le prime regioni ad essere colpite saranno il Basso Veneto, la Toscana e l’Emilia, mentre venerdì saranno possibili nevicate a bassa quota anche in Sardegna. E, se la neve potrà scendere copiosa nella parte settentrionale della penisola, nel sud e nelle isole sono previste raffiche di tempesta con punte di 150 km/h. Sicilia e Calabria le regioni più a rischio.

Le cose non miglioreranno nel fine settimana. Le previsioni per il weekend, infatti, vedono ancora forte vento al Sud e tanta neve a ridosso della dorsale appenninica anche a bassa quota nelle Marche, in Calabria, in Emilia Romagna, nel Lazio e nelle regioni adriatiche. Ancora freddo e neve, quindi, su tutta la penisola ,con fenomeni intensi che colpiranno tutte le regioni fino alla fine di gennaio.