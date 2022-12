Meteo, le previsioni di Natale: niente pioggia e 25 gradi sulle Isole

Il prossimo fine settimana sarà all’insegna del bel tempo. Queste sono le indicazioni meteo e le previsioni per il Natale 2022 secondo IlMeteo.it, che evidenzia come sarà il tempo con l’arrivo dell’anticiclone africano. L’alta pressione aumenterà la sua influenza, arrivando anche in alcune Regioni del Nord Italia. Le condizioni migliori arriveranno per le isole, dove la temperatura toccherà il 25 gradi. Le previsioni indicano come unica eccezione la zona del basso Tirreno.

Meteo, previsioni Natale: alte temperature con l’anticiclone africano

Nelle regioni meridionali si toccheranno almeno i 20 gradi, mentre al Nord ci saranno temperature dagli 8 ai 12 gradi. Potrebbe verificarsi la nebbia nelle zone di alta montagna, come nelle vallate alpine. In ogni caso, le condizioni saranno stabili e non sono previste precipitazioni come negli ultimi anni. Le rilevazioni europee mettono in guardia sulle anomalie climatiche. Infatti, si è superato il picco dei 10 gradi Celsius in più rispetto alla media stagionale e questo sarebbe un altro sintomo dei cambiamenti climatici per gli esperti.

Dopo Santo Stefano, il tempo sereno e le temperature più alte purtroppo tenderanno a svanire per via di un flusso di aria fredda proveniente dalla Russia. Il fine settimana di Natale è però salvo da qualsiasi imprevisto stando alle previsioni.

Le previsioni per le feste

Il tempo sereno permetterà ai circa 12 milioni di italiani che si stanno mettendo in viaggio per Natale di trovare un tempo sereno nelle nostre regioni. Anche chi ha scelto di festeggiare questo periodo sulle piste da sci troverà il clima ideale per passare una giornata all’insegna dello sport.

Per il Capodanno, invece, si prevede una temperatura più bassa e nelle zone adriatiche e meridionali potrebbero verificarsi delle precipitazioni sparse. Per l’ultimo dell’anno sarà necessario prepararsi in tal senso al Centro Sud, mentre le regioni del Nord dovrebbero mantenere un cielo sereno o poco nuvoloso.