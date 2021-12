Previsioni Meteo per Natale: gelo siberiano per Natale e Capodanno

Continuano le belle giornate invernali, senza pioggia, fresche soprattutto al mattino, ma con sole e cielo azzurro. Tutto questo grazie alla protezione dell’anticiclone. Ma durerà anche nelle prossime settimane? Traducendo, ci aspetta un bianco Natale? Pur con le dovute cautele indotte dalla distanza temporale, ecco le previsioni meteo per il periodo delle feste.

Previsioni meteo, a Natale arriva il gelo siberiano

A inizio dicembre, tra Russia e Scandinavia si è venuto a creare un enorme anticiclone termico che si è formato per l’accumulo di aria gelida nei bassi strati, in seguito alla forte e prolungata dispersione del calore accumulato di giorno durante la stagione fredda. È il cosiddetto Anticiclone Russo-Siberiano, ricolmo di aria gelida. Non è una novità, anzi: è ben noto agli appassionati di meteorologia, che lo chiamano simpaticamente “Orso Russo”. Come spesso accade alla fine dell’anno, è possibile che questa immensa bolla fredda possa scendere verso l’Europa, dando via a un’ondata di gelo (o anche a più di una) nel nostro Paese.

Previsioni meteo, a Capodanno neve anche a bassa quota

Gli scenari in tal senso possono essere diversi: gelo al nord e temperature più miti al centro-sud oppure il contrario, neve anche a bassa quota nelle regioni settentrionali oppure maggiori perturbazioni nel Mezzogiorno. Le possibilità sono diverse. Quel che è certo, è che l’aria fredda di matrice russo-siberiana farà la sua prima irruzione in Italia già nel prossimo fine settimana, sicuramente domenica ma probabilmente già da sabato: sulle regioni adriatiche centro-meridionali la neve scenderà a quote via via più basse. Questa la situazione ci accompagnerà anche dopo Natale, fin verso il Capodanno, chissà anche a Befana: l’afflusso di aria gelida dell’Anticiclone Russo-Siberiano favorirà, verso Natale e per la fine di dicembre, una fase decisamente gelida e dinamica, con la possibilità di neve a bassissima quota, localmente fino in pianura. Insomma, sarà un bianco Natale, per la gioia di molti e la preoccupazione di tanti altri.