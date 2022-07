Meteo, da martedì temperature in calo al Nord

Oggi il caldo è ancora intenso: in diverse località sono attesi 40 gradi. A partire da martedì 26, e almeno fino a venerdì 29 luglio, l’anticiclone africano Apocalisse4800 perderà però la sua forza. Almeno nelle regioni settentrionali, dove l’atmosfera diventerà più instabile e non mancheranno forti temporali.

Temperature in calo e forti piogge al Nord

Le temperature massime caleranno a calare anche di 4-5 gradi a partire da mercoledì 27, soprattutto al Nord. Qualche grado in meno anche al Centro. Nessuna variazione sostanziale è invece attesa al Sud. L’abbassamento di latitudine di un vortice ciclonico attivo sul Nord Europa invierà correnti più fresche in Italia: a contatto con il caldo rovente preesistente, daranno vita alla formazione di fortissimi temporali che dalle Alpi potranno scendere sulle Prealpi e in alcune zone della Pianura Padana. Le precipitazioni si verificheranno a macchia di leopardo, accompagnate da eccezionali grandinate e, in casi più rari, anche da tornado. Al Centro-Sud insisteranno condizioni di stabilità, con al massimo qualche temporale di calore sull’Appennino. Dopo questa breve parentesi che durerà più o meno fino a venerdì 29 luglio, nel prossimo fine settimane il caldo potrebbe tornare, sebbene un po’ meno violento.

Estate 2022, l’Italia continua a bruciare

Sebbene a provocare gli incendi sia soprattutto l’uomo, certamente il caldo e la siccità di questo periodo hanno facilitato la diffusione dei roghi lungo tutto lo Stivale: +170 per cento di incendi registrati nel 2022, rispetto alla media con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. E l’Italia continuerà a bruciare, avvertono gli esperti. Secondo un’analisi di Coldiretti, ci vorranno almeno 15 anni per ripristinare completamente le zone verdi distrutte dalle fiamme in questa estate rovente.

