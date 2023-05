Meteo, grandine e temporali nei prossimi giorni: quanto durerà il maltempo

Dopo il caldo dello scorso weekend, le previsioni meteo non sono benevole per i prossimi giorni. Infatti, su gran parte dell’Italia ritornerà il maltempo con grandine e temporali a causa di un vortice che sta colpendo la penisola.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Il primo vortice che sta colpendo la penisola italiana sta portando maltempo al Nord e su parte del Centro-Sud. Per questa ragione, nella giornata di domani ci saranno piogge solamente sulle zone alpine e all’estremo Sud, specialmente in Calabria e Sicilia. Domani 9 maggio è prevista nuvolosità, ma con schiarite al Centro e in Sardegna, nel pomeriggio anche lungo le coste dell’alto Adriatico e in Emilia Romagna. Invece al mattino piogge su regioni meridionali e Sicilia. Tra tardo pomeriggio e sera, peggioramento con piogge e rovesci al Nord-Ovest. Tuttavia, saranno in leggero rialzo le temperature massime sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna, stabili o in lieve calo altrove. Mercoledì 10 l’instabilità coinvolgerà il Nordest, rovesci e temporali nelle parti tra Umbria e Marche con rischio alto di episodi di grandine. La Sicilia, con precisione nel suo settore centro-orientate, e la Sardegna rimarranno ai margini del passaggio perturbato con un tempo anche soleggiato. Al Nord-Ovest ci sarà un tempo più variabile ma atmosfera ancora instabile con lo sviluppo tra pomeriggio e sera previsti locali temporali. Tuttavia le temperature saranno in calo al Nord-Est, al Centro e nell’ovest della Sardegna, più sensibile tra Emilia e Toscana.

La situazione per il prossimo weekend

Nei giorni successivi della settimana il Mediterraneo centrale e l’Italia saranno colpiti da una circolazione depressionaria e da una massa d’aria instabile. Non ci sarà nessuna ripresa dell’alta pressione quindi previste altre fasi di piogge e di instabilità con rischio di rovesci o temporali che colpiranno in momenti diversi gran parte delle nostre regioni. Nuvole e piogge, accompagnate anche da una ventilazione piu violenta, causeranno un andamento strano e non lineare delle temperature. Secondo le attuali proiezioni questa area di bassa pressione dovrebbe tendere a muoversi verso i Balcani verso il fine settimana.