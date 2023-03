Meteo, da domenica 26 marzo crollano le temperature e torna la neve

Ritorna il freddo in Italia secondo le previsioni meteo. Il direttore de IlMeteo.it Antonio Sanò ha parlato delle prossime previsioni e di ciò che bisogna aspettarsi nei prossimi giorni.

Le previsioni meteo per domenica

Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it ha parlato delle previsioni per il weekend. L’esperto ha dichiarato che da domenica le condizioni peggioreranno in tutt’Italia: «È confermato l’arrivo di una perturbazione norvegese: da Domenica le temperature scenderanno gradualmente ad iniziare dal Nord e arriverà la pioggia con il rinforzo del vento. Un fronte polare scandinavo ha già iniziato la lenta discesa verso sud, attivando un parziale peggioramento a ridosso delle Alpi; in seguito, i venti inizieranno ad essere tesi nel weekend per poi scatenarsi fino a burrasca forte tra Lunedì e Martedì». Il meteorologo ha parlato anche delle conseguenze di questa perturbazione: «La perturbazione porterà un calo delle temperature anche di 10 gradi tra domani e Lunedì, con le minime che martedì potrebbero scendere sotto zero in Pianura Padana! Un vero e proprio ribaltone termico con fenomeni a tratti anche intensi: non sono esclusi temporali forti, locali grandinate e il ritorno della neve, oltre i 1000 metri sulle Alpi Domenica e, pensate, fino ai 500 metri sugli Appennini nella giornata di Lunedì».

Le previsioni nel dettaglio

Antonio Sanò ha parlato anche delle previsioni nel dettaglio per il weekend, spiegando cosa possono aspettarsi gli italiani. Le sue parole a questo riguardo sono state: «Domani Eolo inizierà ad attivarsi: il vento soffierà teso da Ovest, localmente anche in Pianura Padana, con rinforzi principali su Alpi Occidentali e Toscana. Tutto sommato, comunque, l’ultimo Sabato di Marzo sarà gradevole e sereno. La perturbazione scandinava arriverà Domenica: dal pomeriggio sono previste precipitazioni al Nord-Est, sulla Toscana in successiva, graduale, estensione verso Lazio e Campania: la quota neve sulle Alpi e sugli Appennini settentrionali scenderà fino ai 1200-1300 metri».