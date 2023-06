Meteo 15 giugno, allerta arancione per cinque regioni per temporali e maltempo

La giornata di domani, giovedì 15 giugno, sarà caratterizzata da un’allerta meteo dal giallo all’arancione su diverse regioni del nostro Paese. Il maltempo scende più a sud, e colpirà ben diciotto regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile infatti ha emesso un nuovo bollettino di avviso per condizioni meteorologiche avverse, tra cui un’allerta arancione in cinque regioni e un’allerta gialla in tredici regioni. L’insabilità è dovuta a un’area di bassa pressione che dal Mar Mediterraneo occidentale si sta spostando verso est e che, nelle prossime ore, transiterà su gran parte delle regioni centro-meridionali.

Allerta meteo del 15 giugno: le regioni coinvolte

Entrando nello specifico, regione per regione, è prevista un’allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico su Basilicata, Calabria, Molise, Puglia più un’allerta arancione per rischio idraulico su Calabria e Abruzzo. È allerta gialla anche per Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia e Umbria. Ecco il bollettino meteo della Protezione civile con tutte le allerte: