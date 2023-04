Meteo Pasqua e Pasquetta 2023: le regioni con pioggia, temporali e neve

Secondo le previsioni meteo, il weekend di Pasqua e Pasquetta 2023 è a rischio temporali e neve con temperature sotto la media. Si parla di meteo instabile soprattutto al Centro-Sud con temperature inferiori alle medie, con un lento miglioramento che dovrebbe intravedersi da lunedì in poi.

Previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2023

Il fronte di aria fredda in arrivo dal Nord Europa che raggiungerà l’Italia porterà per tutto il weekend di Pasqua tempo instabile soprattutto sulle regioni centro-meridionali, con possibilità di rovesci anche temporaleschi, clima fresco e nevicate sull’Appennino a quote medio-basse. Andrà un po’ meglio al Nord, dove l’influenza di un anticiclone proveniente dall’Europa centro-occidentale determinerà condizioni più stabili, con qualche rovescio solo in prossimità delle zone montuose. Le condizioni meteo miglioreranno a partire da Pasquetta.

I dettagli giorno per giorno

Sabato 8 aprile sarà una giornata in gran parte soleggiata al Nord, con un po’ di variabilità che si svilupperà in giornata sulle Prealpi con possibilità di rovesci sulle pianure venete e friulane. Maggiore instabilità al Centro-Sud, dove la pioggia con fenomeni sparsi e di breve durata sarà già presente al mattino su Lazio, Abruzzo e Campania, spostandosi in giornata anche al Sud fino alla Sicilia settentrionale, con la presenza di fenomeni temporaleschi. L’arrivo di aria fredda porterà anche neve in Appennino intorno a 1000/1200m. Temperature ancora in calo.

Domenica 9 aprile, il tempo sarà in gran parte soleggiato su Nordovest, Lombardia e ovest Emilia, mentre si assisterà ad una maggior variabilità sul resto del Nord su Alpi, Prealpi orientali, alte pianure venete e friulane e sull’Appennino Emiliano con qualche rovescio. Anche per la giornata di Pasqua si assisterà a qualche fenomeno nevoso sulle Alpi orientali intorno ai 900 metri. Grande instabilità, invece, al Centro-Sud, soprattutto sul versante adriatico con rovesci intermittenti e fenomeni anche temporaleschi con possibile neve sull’Appennino dai 1300 metri circa. In serata si assisterà ad un graduale miglioramento. Qualche rovescio anche sulle isole maggiori, in Sicilia sul settore centro-orientale e in Sardegna su quello tirrenico. Temperature senza grandi variazioni, ma generalmente inferiori alla media.

Lunedì 10 aprile assisteremo ancora ad un po’ di instabilità presente soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud con rovesci sparsi e intermittenti. Più soleggiato al Nord, sulle regioni del medio-alto Tirreno e in Sardegna.