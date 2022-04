Meteo Pasqua e Pasquetta 2022: le previsioni

Secondo le previsioni del meteo aggiornate ai giorni a ridosso delle festività, gli italiani potranno trascorrere Pasqua e Pasquetta 2022 all’insegna di temperature basse ma prevalenti condizioni soleggiate. Non mancheranno comunque piogge o rovesci localizzati al meridione.

Meteo Pasqua e Pasquetta 2022

Al netto di affinamenti successivi nella previsione, tra sabato e domenica si assisterà infatti ad un calo di 10°C su buona parte dell’Italia, soprattutto nei valori massimi che da 25°C torneranno intorno alla linea dei 15°C. Una diminuzione determinata dall’arrivo di un fronte freddo di origine artica, in rapido scivolamento tra il basso Adriatico e i Balcani, che scalzerà le miti correnti subtropicali e rinforzerà i venti settentrionali. Per chi ha in programma gite fuori porta, il consiglio è quindi quello di preparare sia abbigliamento estivo che maglioni e giubbotti.

Meteo Pasqua 2022

Ciò che si attendono i meteorologi per la giornata di Pasqua è un bel tempo al Centro-Nord e possibili rovesci localmente intensi al Sud tra Sicilia e Calabria. Non si esclude nemmeno il rischio di puntuali grandinate di piccolo diametro su Salento, Vibonese, area dello Stretto di Messina e Palermitano orientale. Più blandi, isolati e perlopiù confinati alla notte e alle prime ore del mattino invece i fenomeni sull’entroterra abruzzese, nelle aree interne della Campania, in Basilicata e in Molise. La neve tornerà infine ad imbiancare le cime dell’Appennino meridionale, i Nebrodi, le Madonie e l’Etna a quote variabili dai 1.000 ai 1.500 m.

Meteo Pasquetta 2022

Ottime notizie per tutti invece per Pasquetta, che dovrebbe essere nel complesso stabile e per larghi tratti assolato su ampi settori della Penisola.

Uniche eccezioni riguardano il Salento, l’Appennino meridionale e la Sicilia settentrionale, dove potrebbero esserci residui di variabilità, e il Triveneto, con possibili locali addensamenti ad evoluzione diurna. Le temperature rimarranno comunque basse, in ulteriore diminuzione soprattutto al Sud in un contesto ancora piuttosto ventoso.