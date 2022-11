Meteo, maltempo all’Elba: persone in casa e strade invase dall’acqua

«#Maltempo #Livorno, a causa delle forti piogge i #vigilidelfuoco sono impegnati dalle 10 di #oggi in numerosi interventi: soccorse a Portoferraio due persone bloccate nei seminterrati allagati delle proprie abitazioni [#15novembre 14:20]». Così un tweet dei Vigili del Fuoco racconta il meteo caratterizzato dal maltempo all’Isola d’Elba. La situazione ha portato i soccorritori ad effettuare decine di interventi già a partire dalle 10 di questa mattina, 15 novembre.

Meteo, maltempo ad Elba: abitanti bloccati in casa dall’acqua

Il fortissimo temporale si è trasformato presto in un nubifragio, soprattutto nella zona di Porto Azzurro, la parte orientale dell’Isola d’Elba. Cantine e scantinati sono apparsi da subito impraticabili, mentre alcune persone sono rimaste bloccate nelle proprie abitazioni per via della furia dell’acqua. L’impeto dell’acqua ha trasformato le strade in torrenti, impedendo così non solo ogni possibilità di movimento, ma anche la possibilità di aprire il portone di casa.

Solo l’intervento dei vigili del fuoco in queste ore sta riuscendo ad arrivare ai 15 abitanti bloccati. Le operazioni di soccorso risultano ancora in corso. La sala operativa della Protezione Civile toscana ha lanciato il codice giallo dalle 17 di oggi alle 17 di domani, 16 novembre. Diversi video che sono girati sul web hanno mostrato delle auto che si muovono per inerzia per via della furia dell’acqua.

Strade invase dall’acqua e disagi

In meno di un’ora sarebbero piovuti circa 31 mm di pioggia, mentre i soccorritori cercano di farsi spazio tra scantinati e cantine. Il monitoraggio è stato effettuato anche attraverso i satelliti. I disagi non sono mancati per la popolazione.

La situazione è in evoluzione, mentre si cerca di resistere al nubifragio. A quanto si apprende, il sistema fognario non avrebbe retto la portata dell’acqua. Questo avrebbe causato problemi anche nel capoliverese e a Rio Marina. La perturbazione perderà potenza nelle prossime ore secondo gli esperti meteo.