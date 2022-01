Meteo, Italia nella morsa del maltempo per l’Epifania

Venti gelidi, tanta pioggia e neve a quote molto basse. Italia nella morsa del maltempo in occasione dell’Epifania e del ponte successivo, visto che nel 2022 la festa della Befana cade di giovedì. Dopo il caldo anomalo a cavallo di Capodanno, l’inverno torna a ruggire lungo tutto lo Stivale: una massa d’aria artica sta lambendo il Nordest e a breve entrerà sull’Italia, abbassando radicalmente le temperature.

Meteo Epifania, previsti venti forti

Italia nella morsa del maltempo, insomma. Come rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, sono attese importanti precipitazioni al Centro-Nord, soprattutto su Triveneto e Toscana. Già nel corso di mercoledì 5 gennaio, l’anticiclone africano che ci ha tenuto compagnia negli ultimi giorni verrà spazzato via: sono previsti venti forti in tutte le regioni settentrionali, con nevicate che tenderanno a calare di quota fino a raggiungere livelli collinari al Nord. La Protezione civile ha diramato l’allerta meteo in tutte le regioni coinvolte: i fenomeni meteorologici potrebbero infatti determinare criticità idrogeologiche e idrauliche.

Meteo Epifania, nevicate a bassa quota

Tanti rovesci, ma anche nevicate basse. Entro la serata del 5 gennaio l’arrivo di altra aria gelida in quota e la forte intensità delle precipitazioni provocheranno il crollo della quota delle nevicate, che potrebbero imbiancare numerose città di pianura, tra cui Vicenza, Padova, Venezia, Udine. Nelle prime ore dell’Epifania, la neve dovrebbe poi cadere anche a Bologna. E, nelle giornate successive, su diverse località della Romagna, ad esempio Cesena e Rimini.

Meteo Epifania, maltempo anche al Sud

Nel giorno dell’Epifania l’Italia sarà sferzata da venti freddi settentrionali che faranno crollare le temperature anche di 15 gradi ai 1.500 metri di quota. Tutto questo mentre, pur con temperature basse, tornerà a splendere il sole nella maggior parte delle regioni del Nord. Il maltempo si sposterà invece verso il Centro-Sud, con piogge possibili soprattutto sulle regioni adriatiche e sul Lazio: attesi episodi nevosi a 700 metri tra Abruzzo e Molise. Ma anche in Sardegna, specie nel comprensorio del Gennargentu.