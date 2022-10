Meteo giovedì 13 ottobre, piogge al Sud: allerta arancione in Calabria

Allerta arancione e gialla in diverse zone d’Italia. La zona con maggiore criticità, anche per il rischio idrogeologico, è la Calabria. Infatti, sul versante tirrenico c’è il rischio di piogge intense, mentre in tutta la Regione insiste anche il rischio idrogeologico. Ci sono anche Regioni in allerta gialla, quali: Puglia, Basilicata, Molise, Lazio, Campania, Sardegna e Sicilia.

Meteo 13 ottobre, le previsioni

La temperatura media della giornata oscillerà tra i 17 e i 16 gradi. La possibilità di pioggia nelle prime ore del mattino sarà del 93%, ma scenderà tra l’82% al 74% nel corso della giornata. Le piogge potrebbero tornare intorno alle 18. L’alba sarà intorno alle 07:20, mentre il tramonto è previsto per le 18:32. Al mattino, le zone del Nord saranno con cielo sereno, mentre al Centro ci sarà qualche nuvola. Invece, le Regioni del Sud vedranno da subito le prime piogge, così come le isole, con dei momenti di nuvolosità sparsa.

La pioggia vera e propria dovrebbe arrivare nel pomeriggio. In serata ci saranno piogge in Campania, nell’alta Puglia, in Basilicata, in Calabria e nella Sicilia orientale. Invece, nella notte tra il 13 e il 14 ottobre sono previste piogge e temporali in Calabria. Da qui l’allerta arancione per il rischio idrogeologico.

Il meteo per domani

Nelle Regioni del Sud non mancheranno le raffiche di vento e la forte elettricità. I temporali potrebbero essere in agguato già dopo l’ora di pranzo. Per il rischio idrogeologico è coinvolto anche il Lazio. In particolare, la zona più colpita sarà quella del versante tirrenico.

Le temperature minime sono in calo solo in Sardegna, mentre sono in aumento in tutte le altre Regioni. In ogni caso, si mantiene quella che è la temperatura tipica dell’autunno, che non va oltre i 16-17 gradi al massimo. Si consiglia di portare ombrello e cappotto. La Protezione Civile ha diramato l’allerta nelle zone interessate.