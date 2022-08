Meteo Ferragosto 2022, Giuliacci: “Stop caldo rovente, maltempo al Nord”

Si avvicina il Ferragosto 2022 e il colonnello Mario Giuliacci, in un’intervista a Fanpage.it, ha rivelato le previsioni meteo attese per quel giorno. “Una perturbazione atlantica porterà temporali sulle regioni del Nord Ovest, sole sul resto d’Italia ma il grande caldo è finito”, ha detto.

Meteo Ferragosto 2022

L’inizio della settimana ha già portato frescura in alcune zone d’Italia e i meteorologi avevano già previsto che questa perdurasse nel tempo. Sul Ferragosto 2022 si è invece pronunciato il colonnello Mario Giuliacci, in un’intervista a Fanpage.it. Il meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it ha riferito che con l’arrivo di una perturbazione atlantica anche per la festività il tempo sarà più fresco.

L’abbassamento delle temperature

Per molti è un’ottima notizia. Il caldo rovente e la siccità lasceranno il passo a delle temperature più miti.”Sicuramente sta finendo il caldo – ha spiegato Giuliacci – già è finito al Nord. Ma lo farà entro oggi anche al Sud. Stop dunque all’ondata di calore rovente con le temperature che torneranno sotto i 33 gradi fino alla vigilia di Ferragosto. Ci saranno frequenti incursioni di perturbazioni di fresche correnti atlantiche”.

Per quanto riguarda il giorno di Ferragosto, al Sud “il 15 agosto ci sarà un timido accenno di anticiclone africano, ma resteremo comunque sui 32/34 gradi, non soffriremo l’afa come nei giorni scorsi”. “In salita le temperature anche al Centro Nord dove si potranno raggiungere i 33/34 gradi, ma limitatamente al 15 agosto eccetto quelle dell’Ovest, dove rinfresca e vedremo a breve perché”, ha continuato Giuliacci.

Inoltre, “tra il 16 e il 20 agosto, le temperature scenderanno ulteriormente in tutta Italia tranne che al Sud perché l’anticiclone africano riesce a raggiungere solo il Meridione con temperature fino a 35 gradi”.

Dove saranno i temporali?

“La fase più fresca che vivremo nei prossimi giorni è data dall’arrivo di ben tre perturbazioni atlantiche“, ha riferito Giuliacci. “Una è quella arrivata domenica e che ha portato rovesci e temporali sul Nord Italia, e che fino al 10 agosto porterà altri rovesci su Alpi, Emilia Romagna e al Centro Sud eccetto la Toscana. L’11 e il 12 questa perturbazione insisterà solo al Sud e sulle Isole maggiori con temporali. Certo, non illudiamoci che si risolverà così l’emergenza siccità, ci saranno tra i 10 e i 20 millimetri di pioggia, ma il deficit idrico è di circa 500 millimetri, tuttavia daranno refrigerio. Il 12 arriva anche un’altra perturbazione con rovesci e temporali al Nord, la quale il 13 arriverà al Sud”.

“Il giorno di Ferragosto ci sarà una perturbazione che insisterà nel pomeriggio/sera con rovesci e temporali su Alpi e regioni del Nord Ovest, in particolare Piemonte, Lombardia e Liguria. Tra il 16 e il 18 questa perturbazione insisterà anche al Centro, escluso il Sud dove c’è ancora la mano dell’anticiclone africano”.