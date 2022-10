Meteo, Cnr: «Il 2022 in Italia è stato l’anno più caldo dal 1800»

Il Cnr, analizzando l’andamento del meteo in Italia dell’ultimo anno, ha reso noto che ad oggi il 2022 è l’anno più caldo mai registrato dal 1800. Le temperature sono aumentate di quasi un grado centigrado rispetto alla media calcolata nel trentennio 1990-2020. A Livello Europeo il 2022 è invece al terzo posto come anno più caldo. Meteo, Cnr: «Il 2022 in Italia anno più caldo dal 1800» Il Cnr, studiando l’andamento del meteo in Italia nel 2022, ha reso noto che quello ancora in corso è l’anno più caldo mai registrato dal 1800. «L’aumento delle temperature è stata di quasi un grado centigrado più alto (0.96 °C) rispetto alla media calcolata nel trentennio 1990-2020» ha affermato Bernardo Gozzini. Il direttore consorzio LaMMA, in base ai dati Cnr-Isac, ha inoltre puntualizzato che l’incremento maggiore si è avuto nelle temperature massime con un +1.2 °C.

Le stime in Europa e nel mondo In Europa il 2022 si piazza al terzo posto, come anno più caldo dal 1800. Mentre a livello mondiale scende al quinto posto.

«L’Italia sembra essere un po’ al centro di questo cambiamento climatico», ha proseguito Gozzini: tanto che si registra una tropicalizzazione maggiore. Anche il Wwf ha commentato la tesi del direttore consorzio LaMMA. «Il riscaldamento, aggravato dalla siccità, ha causato una riduzione della produttività nell’Europa meridionale. L’Italia è al centro della regione Mediterranea, una delle aree più interessate da impatti significativi degli eventi climatici estremi (siccità e alluvioni)». , ha proseguito Gozzini: tanto che si registra una tropicalizzazione maggiore. Anche il Wwf ha commentato la tesi del direttore consorzio LaMMA. «Il riscaldamento, aggravato dalla siccità, ha causato una riduzione della produttività nell’Europa meridionale.

Infatti, proprio il Nord del Paese già da un paio di anni, soprattutto in estate, deve fare i conti con serie carenze di acqua. Diversamente il centro sud è risultato molto piovoso: «I rovesci tra agosto e settembre sono stati dalle 2 alle 3 volte maggiori rispetto alla media», ha commentato l’esperto. Particolarmente ‘bagnate’ Umbria, Marche e Toscana e in quest’ultima regione sono arrivati a cadere 100 ml d’acqua in 24 ore. Si tratta tuttavia di «Una pioggia dannosa, non utile e non efficace perché dilava il terreno e non rimpingua le falde».